सड़क पर बियर बोतल के साथ स्पॉट हुईं Sara Tendulkar, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Sara Tendulkar: महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया पर सबसे पॉपुलर स्टार किड्स में से एक हैं। अपने चार्म, एलिगेंस और स्टार-स्टडेड पार्टियों में ग्लैमरस अपीयरेंस के लिए जानी जाने वाली सारा अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, और उनकी तस्वीरों पर लाखों लाइक्स आते हैं। लेकिन इस बार, उनका एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है — और फैंस बिल्कुल हैरान हैं!

हाथ में बीयर की बोतल

नए साल से कुछ घंटे पहले, गोवा से सारा तेंदुलकर का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया। लाल फ्लोरल शॉर्ट ड्रेस पहने सारा अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय करती हुई, पूरी तरह से पार्टी मूड में सड़कों पर आराम से घूमती हुई दिख रही हैं — उनके हाथ में बीयर की बोतल है। उनका बेफिक्र रवैया साफ दिखाता है कि उन्होंने गोवा में सेलिब्रेट करते हुए बहुत अच्छा समय बिताया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वीडियो उनके एक फैन ने शेयर किया था, जिसके कैप्शन में हिंट दिया गया था कि सारा को गोवा के एरोसिम इलाके में घूमते हुए देखा गया था, जो नए साल के सेलिब्रेशन से पहले एक चिल आउटिंग का मज़ा ले रही थीं।

इंटरनेट पर मिली-जुली प्रतिक्रियाओं की बाढ़

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई। कुछ यूज़र्स ने उनकी आलोचना की, जबकि कई उनके सपोर्ट में आगे आए, और कहा कि वह किसी भी आम युवा की तरह बस एन्जॉय कर रही थीं।

एक यूज़र ने लिखा, “सारा पूरी तरह से पार्टी मूड में लग रही हैं,

लगता है नए साल का सेलिब्रेशन गोवा में हो रहा है!” दूसरे ने कमेंट किया, “मैंने हमेशा उन्हें दूसरे स्टार किड्स की तुलना में अलग और मासूम पाया… इसने मुझे हैरान कर दिया।” इस बीच, एक फैन ने उनका बचाव करते हुए कहा, “लोग शराब पीकर हंगामा करते हैं, लेकिन वह बस घूम रही है और एन्जॉय कर रही है — इसमें क्या गलत है?”

सारा तेंदुलकर क्या करती हैं?

कई स्टार किड्स के उलट जो बॉलीवुड की तरफ जाते हैं, सारा ने एक अलग रास्ता चुना है। वह हेल्थ, फिटनेस, एजुकेशन और वेलनेस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। वह अपने पिता के फाउंडेशन में डायरेक्टर के तौर पर भी जुड़ी हुई हैं और अपना खुद का पिलेट्स स्टूडियो चलाती हैं, साथ ही वह एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और वेलनेस एंटरप्रेन्योर भी हैं।

सारा के लेटेस्ट वायरल वीडियो ने शायद कई लोगों को हैरान किया हो, लेकिन एक बात साफ है — वह देश की सबसे ज़्यादा चर्चित और पसंद की जाने वाली सेलिब्रिटी किड्स में से एक बनी हुई हैं!