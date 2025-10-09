Sara Khan Marriage: नेशनल टीवी पर हुई थी शादी, 2 महीने में लिया तलाक… अब मुस्लिम एक्ट्रेस सारा खान ने हिंदू छोरे संग रचाई गुपचुप शादी, फैन्स के उड़ गए होश

Sara Khan Marriage: टीवी का लोकप्रिय चेहरा सारा खान ने एक बार फिर गुपचुप शादी करके सबको चौंका दिया है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर अभिनेता कृष पाठक के साथ अपनी शादी का खुलासा किया, जिससे प्रशंसक पूरी तरह से हैरान रह गए। कई लोग अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सारा ने फिर से शादी कर ली है!

गुपचुप कोर्ट वेडिंग

View this post on Instagram A post shared by Saaraa Khan (@ssarakhan)

सारा खान और कृष पाठक ने अपने अलग-अलग धर्मों के कारण विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक कोर्ट समारोह में शादी की। सूत्रों का कहना है कि भविष्य में दोनों अपने-अपने रीति-रिवाजों के अनुसार पारंपरिक समारोह भी कर सकते हैं।

जोड़े के प्यार भरे पल

शादी के दौरान, सारा और कृष एक-दूसरे से नज़रें नहीं हटा पा रहे थे। सारा नीले रंग के सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जबकि कृष पारंपरिक शेरवानी में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। वायरल हो रही तस्वीरों में से एक में, सारा, कृष के गाल पर किस करती नज़र आ रही हैं और फैन्स उनकी केमिस्ट्री की तारीफ़ करते नहीं थक रहे।

एक प्रेम कहानी पूरी तरह से गुप्त रखी गई

दिलचस्प बात यह है कि सारा और कृष के रिश्ते के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। इस जोड़े ने अपनी प्रेम कहानी को लोगों की नज़रों से छुपाए रखा। फैन्स यह जानकर हैरान रह गए कि दोनों शादी तो दूर, डेटिंग भी कर रहे हैं!

कृष पाठक कौन हैं?

सारा की तरह, कृष पाठक भी एक टीवी एक्टर हैं। फैन्स उनकी जोड़ी को खूब पसंद कर रहे हैं और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएँ दे रहे हैं। मेहंदी लगे हाथों को दिखाते हुए सारा, ज़िंदगी के एक नए अध्याय में कदम रखते हुए बेहद खुश नज़र आ रही थीं।

अंतरधार्मिक विवाह को लेकर फैन्स में फूट

जहाँ कई फैन्स नवविवाहित जोड़े को बधाई दे रहे हैं, वहीं कुछ ने उनकी अंतरधार्मिक शादी पर आपत्ति जताई है। हालाँकि, सारा और कृष आलोचनाओं से बेपरवाह लग रहे हैं और साथ में अपनी नई शुरुआत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

राष्ट्रीय टेलीविजन पर शादी और तलाक

सारा की यह पहली शादी नहीं है। इससे पहले, बिग बॉस सीज़न 4 के दौरान, उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर अली मर्चेंट से शादी की थी। हालाँकि, यह शादी सिर्फ़ दो महीने में ही टूट गई और जल्द ही दोनों का तलाक हो गया। तब से, सारा अब तक सिंगल ही रही हैं।