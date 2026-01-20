Sara Arjun: जर्दोजी साड़ी में सारा अर्जुन ने ढाया कहर

सादगी पर आया लोगों का दिल

Sara Arjun, (आज समाज), मुंबई: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में यालीना का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सारा अर्जुन की एक्टिंग का इस वक्त पूरा देश दीवाना हो रखा है। उनकी सादगी और बेहतरीन एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया। सारा एक मंझी हुई कलाकार हैं और उनकी एक्टिंग में ये दिखता भी है।

सारा इस वक्त पूरे देश का क्रश बन गई हैं और फैंस बेसब्री से धुरंधर 2 में उनको वापस देखने का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच एक्ट्रेस अपनी एक और फिल्म यूफोरिया को लेकर चर्चा में हैं। सारा के साथ इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में एक्ट्रेस भूमिका चावला और आदर्श बालाकृष्णन भी लीड रोल में हैं।

सोशल मीडिया शेयर की तस्वीरें

हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ खास तस्वीरों को शेयर किया है। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने तस्वीरों में ट्रेडिशनल लुक लिया है। सारा ने एक खूबसूरत लहंगा पहना है, जिसमें वो कहर ढा रही हैं। सारा ने दुप्पट्टे को साड़ी की तरह ड्रैप किया है।

सारा ने जर्दोजी सिल्क का खूबसूरत प्रिंट वाला लहंगा पहना, जिसके साथ उन्होंने हाथ भर कर चूड़ियां पहनी हैं। साथ ही कानों में झुमके और लंबी कनात लगाई है। सारा ने स्वीटहार्ट नेक का डिजाइनर ब्लाउज पहना, जिसके साथ उन्होंने बालों में गजरा लगाया है। सिम्पल मेकअप और काजल से भरी आंखों के साथ सारा ने अपना लुक कम्पलीट किया है।

धुरंधर 2 में नजर आएंगी सारा

सारा की तस्वीरों को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। सारा यूफोरिया के बाद 19 मार्च को धुरंधर 2 में नजर आएंगी। इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है।