Sara Arjun Bold Photos: रिवीलिंग ड्रेस में सारा अर्जुन का हॉट लुक, फैंस का दिल हुआ बेकाबू

Sara Arjun Bold Photos: ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस सारा अर्जुन आजकल सुर्खियों में छाई हुई हैं। 20 साल की इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने फिल्म में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को इम्प्रेस किया और अब अपने बोल्ड और ग्लैमरस फोटोशूट से लोगों का दिल जीत रही हैं।

सारा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की झलकियाँ शेयर कीं, और फैंस खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। उनके सिज़लिंग पोज़ और शानदार एक्सप्रेशंस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है।

सारा अर्जुन ने अपनी शानदार तस्वीरें शेयर कीं

सारा अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई शानदार तस्वीरें शेयर कीं। इन वायरल तस्वीरों में उनका खूबसूरत स्टाइल और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड सबका ध्यान खींच रहा है।

सारा अर्जुन ने डीप-नेक आउटफिट में जलवा बिखेरा

इस यंग एक्ट्रेस को मरून डीप-नेक ड्रेस पहने देखा गया, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं। सारा ने एक के बाद एक ग्लैमरस पोज़ दिए, जिससे फोटोशूट और भी बोल्ड और आकर्षक लग रहा था।

सारा अर्जुन की तस्वीरें वायरल

उनके फ्लॉलेस मेकअप से लेकर परफेक्टली स्टाइल बालों तक, हर चीज़ ने उनके पूरे लुक में और भी चार चाँद लगा दिए। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आग की तरह फैल रही हैं।

फैंस ने सारा अर्जुन पर प्यार बरसाया

सारा के फैंस कमेंट सेक्शन में हार्ट और आग वाली इमोजी से भर रहे हैं। फैंस उनकी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और शानदार ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

सारा अर्जुन ने ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह की पत्नी का रोल निभाया

धुरंधर में, 20 साल की सारा अर्जुन ने रणवीर सिंह की पत्नी का रोल निभाया है। उम्र के फासले के बावजूद, उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और उनकी मैच्योरिटी और इमोशनल गहराई के लिए सराहा।

‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म अब सिनेमाघरों में अपने छठे हफ्ते में चल रही है। शुक्रवार को, धुरंधर ने ₹3.60 करोड़ कमाए, जिससे इसका कुल कलेक्शन बढ़कर ₹844.45 करोड़ हो गया है।

आदित्य धर द्वारा निर्देशित

आदित्य धर द्वारा निर्देशित, धुरंधर में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन और कई अन्य सितारे अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी और तब से बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है।