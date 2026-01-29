Sara Ali Khan Orry Controversy: इंस्टाग्राम पर भिड़े सारा अली खान और ओरी, दोस्ती में आई बड़ी दरार

Mohit Saini
Sara Ali Khan Orry Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी, जो कभी बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे, उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने एक-दूसरे से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया है, और जो हल्की-फुल्की टेंशन से शुरू हुआ था, वह अब सोशल मीडिया पर एक बड़ी लड़ाई में बदल गया है।

यह विवाद तब और बढ़ गया जब ओरी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर सारा के करियर और फिल्मों के बारे में कड़वी बातें कहीं, जिससे उनके फैंस नाराज़ और बँट गए।

लड़ाई कैसे शुरू हुई

बताया जा रहा है कि यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब ओरी ने सारा अली खान और उनके परिवार से जुड़ा एक विवादित रील शेयर किया। इसके तुरंत बाद, उन्होंने खुलेआम सारा के फिल्मी करियर पर ताने मारे, यहाँ तक कि पब्लिक पोस्ट में उनकी एक्टिंग स्किल्स का भी मज़ाक उड़ाया। इन कमेंट्स से दुखी होकर, सारा अली खान और उनके भाई इब्राहिम अली खान ने इंस्टाग्राम पर ओरी को अनफॉलो कर दिया, जिससे यह दरार सबके सामने साफ हो गई।

दूसरी ओर, ओरी ने अपने कामों का बचाव करते हुए कहा कि अब वह “नकली दोस्ती” में विश्वास नहीं करते और खुलकर अपनी बात कहना पसंद करते हैं, भले ही इससे उनकी आलोचना हो।

सारा का हल्का लेकिन मज़बूत जवाब

विवाद पर सीधे बात करने के बजाय, सारा अली खान ने एक क्लासी और इनडायरेक्ट तरीका अपनाया। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें गाने के बोल थे, जो हल्के से इशारा कर रहे थे कि सच में टैलेंटेड लोग फालतू की लड़ाइयों में नहीं पड़ते। फैंस ने तुरंत इसे ओरी की बातों पर सारा का शांत लेकिन दमदार जवाब मान लिया।

फैंस दो हिस्सों में बँटे

जैसा कि उम्मीद थी, सोशल मीडिया यूज़र्स अब दो ग्रुप में बँट गए हैं। सारा के सपोर्टर्स का मानना ​​है कि ओरी एक सफल एक्ट्रेस को टारगेट करके पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरे ओरी के बेबाक और खुलकर बोलने वाले रवैये की तारीफ कर रहे हैं।

दोस्तों से लेकर परिवार तक झगड़ा

लगता है कि मामला और गंभीर होता जा रहा है, खासकर इब्राहिम अली खान के ओरी से दूरी बनाने के बाद। इससे कई लोगों का मानना ​​है कि यह झगड़ा अब सिर्फ दो दोस्तों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परिवार के रिश्तों पर भी असर डाल रहा है।

फिलहाल, सारा अली खान और ओरी के बीच की कड़वाहट कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। यह देखना बाकी है कि यह डिजिटल जंग जल्द खत्म होती है या और बढ़ती है।

