Sapna Choudhary के एक बयान ने खड़ा किया तूफान, नाइजीरियन रैपर पर कमेंट से बढ़ा बवाल

Sapna Choudhary: एक नए रियलिटी शो ने एक बड़े ट्विस्ट के साथ टेलीविज़न की दुनिया में एंट्री की है – एक या दो नहीं, बल्कि 50 कंटेस्टेंट एक ही छत के नीचे मुकाबला कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट रियलिटी शो ‘द 50’ की, जिसमें टेलीविज़न और सोशल मीडिया के जाने-माने चेहरे शामिल हैं। इनमें हरियाणवी स्टार सपना चौधरी भी हैं, जो एक बार फिर सुर्खियों में हैं – लेकिन इस बार गलत वजहों से।

सपना, जिन्होंने पहले बिग बॉस में काफी सुर्खियां बटोरी थीं, ‘द 50’ में भी आक्रामक तरीके से गेम खेल रही हैं। हालांकि, अब वह नाइजीरियाई रैपर यंग सैमी के बारे में की गई एक टिप्पणी को लेकर विवादों में घिर गई हैं, जिसे कई लोगों ने नस्लभेदी बताया है।

सपना चौधरी की टिप्पणी से विवाद

‘द 50’ हाल ही में प्रीमियर हुआ है, और सपना पहले दिन से ही फ्रंट फुट पर खेलती नज़र आ रही हैं। लेकिन घर के अंदर उनकी एक टिप्पणी ने न सिर्फ कंटेस्टेंट, बल्कि दर्शकों के बीच भी गुस्सा भड़का दिया है।

करण पटेल और दूसरे कंटेस्टेंट से बात करते हुए, सपना ने कथित तौर पर कहा, “अगर मैं धूप में रहूंगी तो क्या मैं काली हो जाऊंगी?” फिर उन्होंने यंग सैमी को बुलाया और उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, “मैं उसकी तरह नहीं बनूंगी, है ना?” इस टिप्पणी से घर के अंदर कई लोग असहज हो गए।

करण पटेल ने टिप्पणी पर आपत्ति जताई

सपना के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, करण पटेल ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और दूसरे कंटेस्टेंट से कहा कि वह नस्लभेदी टिप्पणी कर रही हैं, भले ही अनजाने में। उन्होंने कहा कि यही बात बहुत बेहतर और सम्मानजनक तरीके से कही जा सकती थी।

अदनान शेख के साथ झगड़े से ड्रामा और बढ़ा

विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। एक टास्क के दौरान, सपना चौधरी को अदनान शेख के साथ तीखी बहस करते हुए भी देखा गया। सपना ने कथित तौर पर उन्हें ताना मारते हुए कहा, “क्या तुममें बाहर जाकर कमाने की हिम्मत नहीं है?” इस पर अदनान ने जवाब दिया, “चिल्लाओ मत! अगर तुम औरत हो, तो औरतों जैसा बर्ताव करो।”

इस बयान से झगड़ा और बढ़ गया। गुस्से में सपना ने पलटवार करते हुए कहा, “पहले तुम धोखा देते हो, फिर अपनी मर्दानगी दिखाते हो।” बहस और भी बदसूरत हो गई, दोनों ने एक-दूसरे को तीखे शब्द कहे। अदनान ने उसे जाने के लिए भी कहा, जिस पर सपना ने धमकी देते हुए कहा कि अगर वह उसे बाहर मिली तो वह उसे मारेगी।

अदनान की टिप्पणी – “अगर तुम औरत हो, तो औरतों जैसा बर्ताव करो” – की सोशल मीडिया पर भी कड़ी आलोचना हुई है, कई यूज़र्स ने इसे सेक्सिस्ट और गलत बताया है।

लगातार विवादों के साथ, द 50 साफ तौर पर गेम से ज़्यादा अपनी लड़ाइयों और गरमा-गरम पलों की वजह से सुर्खियों में है – और सपना चौधरी इस पूरे बवाल के केंद्र में हैं।