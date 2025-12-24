Youtube पर धूम मचा रहा Sapna Choudhary का Song, सोशल मीडिया पर भी हुआ वायरल

Sapna Choudhary Song : हरियाणवी म्यूज़िक सेंसेशन और डांसिंग डीवा सपना चौधरी दिलों और इंटरनेट पर राज कर रही हैं। हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री की “क्वीन” के नाम से मशहूर, सपना के गाने और डांस नंबर हमेशा सोशल मीडिया पर धूम मचाते हैं — और उनका लेटेस्ट ट्रैक भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा है!

उनके एकदम नए गाने ‘जले 3 (बलमा)’ ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है, यह YouTube से लेकर Instagram तक हर जगह ट्रेंड कर रहा है। ‘जले’ सीरीज़ के पिछले दो गानों की ज़बरदस्त सफलता के बाद, तीसरे पार्ट ने भी रिलीज़ होते ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फैंस न सिर्फ़ इस ट्रैक को लूप पर सुन रहे हैं, बल्कि इस पर अनगिनत रील्स और डांस वीडियो भी बना रहे हैं।

सपना का फैंस के लिए दिल छू लेने वाला मैसेज

अपने ऑफिशियल Instagram हैंडल पर गाने की एक ज़बरदस्त रील शेयर करते हुए, सपना ने अपने बड़े फैनबेस का शुक्रिया अदा किया। अपने दर्शकों को उनके प्यार के लिए धन्यवाद देते हुए, उन्होंने एक इमोशनल नोट लिखा: “‘जले 3’ पर इतना ज़्यादा प्यार बरसाने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। यह गाना आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। इसे इसी तरह प्यार और दुलार देते रहें।”

फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार भरे रिएक्शन की बाढ़ ला दी। कुछ ने उनके परफॉर्मेंस को “शानदार” कहा, तो कुछ ने इसे साल का सुपरहिट डांस ट्रैक घोषित कर दिया।

गाने ने बहुत कम समय में दिल जीत लिए

25 नवंबर 2025 को रिलीज़ हुआ ‘जले 3’ बहुत कम समय में ज़बरदस्त पॉपुलर हो गया है। सपना चौधरी के साथ शिवा चौधरी और हर्ष संधू भी इस गाने में हैं, जिसमें GR म्यूज़िक का ज़बरदस्त म्यूज़िक है और गाने के बोल दीपक डबलाणिया ने लिखे हैं। वेस्टर्न बीट्स म्यूज़िक लेबल के तहत रिलीज़ हुए इस ट्रैक को पहले ही 4.8 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं और यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से बढ़ रहा है।

‘जले’ सीरीज़ क्यों खास है

‘तेरी आख्या का यो काजल’ और ‘छटक मटक’ जैसे आइकॉनिक हिट्स के बाद, ‘जले’ सीरीज़ ने म्यूज़िक की दुनिया में सपना चौधरी के दबदबे को और मज़बूत किया है। बिग बॉस 11 के सफ़र के बाद, उनकी लोकप्रियता अब सिर्फ़ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है — वह अब पूरे भारत में एक सेंसेशन बन गई हैं।