Sapna Choudhary के चौंकाने वाले खुलासे! 35 केस, 5 बार मौत के मुंह से वापसी, कहा- अब मुकदमों की आदत हो गई

Sapna Choudhary: हरियाणवी सुपरस्टार सपना चौधरी भारत की सबसे लोकप्रिय डांसर्स और सिंगर्स में से एक हैं – एक ऐसा नाम जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। अपने दमदार स्टेज परफॉर्मेंस और हिट गानों के लिए जानी जाने वाली सपना के हरियाणा, दिल्ली और पूरे देश में जबरदस्त प्रशंसक हैं।

लेकिन इतनी चमक-दमक और शोहरत के पीछे, उनका जीवन संघर्षों, विवादों और चौंकाने वाली घटनाओं से भरा रहा है। हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में, इस डांसर ने अपनी निजी और पेशेवर ज़िंदगी के कई अनछुए सच बताए, जिससे प्रशंसक दंग रह गए।

सपना चौधरी के खिलाफ 35 कानूनी मामले

बातचीत के दौरान, सपना ने खुलासा किया कि उनके खिलाफ वर्तमान में 35 कानूनी मामले दर्ज हैं। इस मामले को हँसी में उड़ाते हुए, उन्होंने कहा कि अब उन्हें अदालती मामलों की आदत हो गई है। सपना ने बताया कि वह जहाँ भी जाती हैं, विवाद और झगड़े उनका पीछा करते हैं, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना करना सीख लिया है।

“मैं पाँच बार मौत से बचकर निकल चुकी हूँ”

सपना ने अपने जीवन के कुछ सबसे बुरे दौरों के बारे में भी बताया और बताया कि वह कम से कम पाँच बार मौत से बचकर निकल चुकी हैं। एक चौंकाने वाले खुलासे में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बार आत्महत्या का प्रयास किया था। उन्होंने एक भयानक घटना को भी याद किया जब एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उनकी ट्यूब फट गई थी, जिससे उन्हें गंभीर आंतरिक रक्तस्राव हुआ था –

एक ऐसा क्षण जब वह मौत के कगार पर थीं। सपना ने आगे बताया कि उनके दोनों प्रसव बेहद गंभीर थे, लेकिन उन्होंने हर जानलेवा स्थिति का एक योद्धा की तरह सामना किया। अदालती लड़ाइयों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों तक, सपना चौधरी का सफ़र दर्द, ताकत और अटूट दृढ़ संकल्प का मिश्रण है, जो साबित करता है कि मंच की असली रानी मंच के बाहर भी उतनी ही निडर हैं।