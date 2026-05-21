Sapna Choudhary Private Video: रातों-रात वायरल हुआ सपना चौधरी का प्राइवेट VIDEO, लड़कों से घिरी देख दंग रह गए थे फैंस

By
Mohit Saini
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Sapna Choudhary Private Video: रातों-रात वायरल हुआ सपना चौधरी का प्राइवेट VIDEO, लड़कों से घिरी देख दंग रह गए थे फैंस

Sapna Choudhary Private Video: पॉपुलर हरियाणवी डांसर और सोशल मीडिया सेंसेशन सपना चौधरी अक्सर लाइमलाइट में रहती हैं। कभी अपनी परफॉर्मेंस के लिए तो कभी कॉन्ट्रोवर्सी के लिए। ऐसी ही एक घटना ने ऑनलाइन तब खूब चर्चा बटोरी जब उनकी प्राइवेट पार्टी का एक वीडियो अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

Sapna Choudhary

सपना एक प्राइवेट इनडोर पार्टी में डांस करती दिखीं

वायरल क्लिप में, सपना चौधरी कई मेल फ्रेंड्स के साथ एक बंद कमरे में पार्टी में डांस करती और एन्जॉय करती दिखीं। बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने के कारण वहां मौजूद सभी लोग मस्ती और बेफिक्र मूड में दिख रहे थे।

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वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला

Sapna Choudhary Private Video: रातों-रात वायरल हुआ सपना चौधरी का प्राइवेट VIDEO, लड़कों से घिरी देख दंग रह गए थे फैंस

प्राइवेट पार्टी का फुटेज तेजी से ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगा, जिसने रातों-रात सबका ध्यान खींचा। जैसे ही वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोगों ने स्टार को इतने कैजुअल पार्टी माहौल में देखकर हैरानी जताई।

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ट्रोल्स ने सपना चौधरी को टारगेट किया

इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीडियो में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं था। एंटरटेनमेंट की दुनिया में सेलिब्रिटीज़ का प्राइवेट पार्टियों में जाना आम बात है। लेकिन, क्लिप वायरल होने के बाद सपना को भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उनकी लाइफस्टाइल और पर्सनल चॉइस की बुराई की, जिससे यह घटना एक बड़ी ऑनलाइन कॉन्ट्रोवर्सी बन गई।

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सपना अब हेटर्स से नहीं डरतीं

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पिछले कुछ सालों में, सपना चौधरी ऑनलाइन नेगेटिविटी से निपटने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और निडर हो गई हैं। एक्ट्रेस-डांसर ने इंटरव्यू में खुलकर माना है कि वह कभी ट्रोलिंग से परेशान थीं, लेकिन अब वह हेटर्स को चुप कराने और मज़बूती से अपना बचाव करने में नहीं हिचकिचातीं।

शादी के बाद भी इंडस्ट्री में एक्टिव

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शादीशुदा होने के बावजूद, सपना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपने फैंस के साथ डांस वीडियो, म्यूजिक प्रोजेक्ट और अपडेट शेयर करती हैं, जो उन्हें बड़ी संख्या में सपोर्ट करते रहते हैं।

फैंस आज भी सपना के वीडियो के दीवाने हैं

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सपना चौधरी की आज भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके गाने और डांस वीडियो ऑनलाइन ट्रेंड करते रहते हैं, और फैंस अक्सर उनकी परफॉर्मेंस को बार-बार देखते हैं। बिग बॉस में आने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, जहाँ उनकी बोल्ड पर्सनैलिटी ने उन्हें बहुत अटेंशन दिलाया।

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अभी भी, जब भी सपना कोई नया गाना या डांस वीडियो रिलीज़ करती हैं, तो वह तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा में आ जाता है।