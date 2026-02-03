Sapna Choudhary Dance: तेरी आँखों का यो काजल’ पर सपना चौधरी का जबरदस्त डांस वायरल

Sapna Choudhary Dance: हरियाणवी इंडस्ट्री की मशहूर डांसर सपना चौधरी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, और उनकी परफॉर्मेंस दर्शकों के दिलों में हलचल मचा देती हैं।

धीरे-धीरे लोगों के बीच मिली पहचान

उनके गानों का वायरल होना आम बात है। सपना चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत रागिनी प्रोग्राम से की थी, और काफी स्ट्रगल और मेहनत के बाद, उन्हें धीरे-धीरे लोगों के बीच पहचान मिली।

मूव्स देखकर हो जाता है हर कोई दीवाना



बिग बॉस से बाहर आने के बाद, डांसर दर्शकों के बीच और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गईं। उनके मूव्स देखकर हर कोई दीवाना हो जाता है। कई बॉलीवुड आइटम नंबर करने के बाद, सपना चौधरी कई हरियाणवी एल्बम में भी नज़र आ चुकी हैं।

डांस देखने के लिए हर कोई बेताब

दर्शकों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी दिन-ब-दिन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हर कोई उन्हें पसंद करता है और उनका डांस देखने के लिए बेताब रहता है। इसी सिलसिले में, उनका एक पुराना डांस वीडियो, “तेरी आँखों का यो काजल,” सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें उनके शानदार मूव्स और एक्सप्रेशन्स ने सभी का दिल जीत लिया है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है, तो आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए।