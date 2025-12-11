Sapna Choudhary Dance: लपेटे’ गाने पर सपना चौधरी के कमरतोड़ ठुमके, राजस्थान से हरियाणा-यूपी तक मची सनसनी

Sapna Choudhary Dance: राजस्थान से हरियाणा और पूरे उत्तर प्रदेश में, सपना चौधरी लाखों दिलों पर राज करती हैं। फैंस उनके डांस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और चाहे वह पुरानी क्लिप हो या बिल्कुल नई परफॉर्मेंस, सपना की हर चीज़ मिनटों में वायरल हो जाती है।

सपना का ऐसा ही एक ज़बरदस्त वीडियो हरियाणवी हिट गाने ‘लपेटे’ पर डांस करते हुए आजकल हर जगह ट्रेंड कर रहा है। उनके कातिलाना मूव्स और बेमिसाल एनर्जी ने खासकर UP और बिहार के दर्शकों का दिल जीत लिया है। लोग कहते हैं कि सपना के देसी डांस स्टाइल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और यह क्लिप इसका सबसे बड़ा सबूत है। ‘लपेटे’ की बीट्स पर उनके ज़बरदस्त ठुमकों ने सचमुच पूरे इलाके को हिला दिया है!

सोशल मीडिया पर धूम



सपना चौधरी के डांस वीडियो हर दिन सोशल प्लेटफॉर्म पर छाए रहते हैं। ‘लपेटे’ डांस क्लिप ऑनलाइन बहुत चर्चा में है, और फैंस इसे YouTube पर बार-बार देख रहे हैं।

सपना को स्टेज पर धमाल मचाते हुए सबने पहले भी देखा है, लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से वह परफॉर्म कर रही हैं — वह ग्रेस, एटीट्यूड, एनर्जी — वह सच में बहुत खास है। उनके बोल्ड और दिलकश एक्सप्रेशन देखने वालों को पूरी तरह से हैरान कर रहे हैं।

‘लपेटे’ पर हाई-एनर्जी डांस ने फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया

‘लपेटे’ गाने पर परफॉर्मेंस में, सपना इतनी स्पीड और परफेक्शन के साथ ठुमके लगाती हैं कि फैंस कहते हैं कि उन्होंने उनकी नींद चुरा ली है। उनके रिदमिक बॉडी मूवमेंट और आसान एक्सप्रेशन से नज़रें हटाना नामुमकिन हो जाता है। उनके पुराने और नए दोनों वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं,

लेकिन उनका देसी डांस स्टाइल दर्शकों का सबसे पसंदीदा बना हुआ है। और जब सपना पारंपरिक घूंघट (घूंघट) में परफॉर्म करती हैं, तो उनका चार्म ज़बरदस्त हो जाता है — फैंस पूरी तरह से क्रेज़ी हो जाते हैं! ‘लपेटे’ गाने पर उनके डांस परफॉर्मेंस को YouTube पर लगातार भारी व्यूज़ मिल रहे हैं और यह हाल ही में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले हरियाणवी डांस वीडियो में से एक बन गया है।