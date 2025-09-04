Sapna Choudhary का दर्दनाक किस्सा: मां ने 15 दिन कमरे में छिपाया, 7 दिन रही बेहोश

Sapna Choudhary, आज समाज, नई दिल्ली: हरियाणवी गायिका और डांसर सपना चौधरी घर-घर में जाना-पहचाना नाम हैं, जो शोहरत और ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रही हैं। लेकिन उनकी सफलता के पीछे एक काला अतीत छिपा है, जो कठिनाइयों और दर्दनाक संघर्षों से भरा है।

सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक बेबाक इंटरव्यू में, सपना ने अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की और प्रशंसकों को डिप्रेशन, ट्रोलिंग और यहाँ तक कि मौत के करीब पहुँच जाने के अनुभवों के बारे में बताकर चौंका दिया।

निशाना बनाया गया और अपमानित किया गया

अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए, सपना ने बताया कि कैसे लोग अक्सर उनके पेशे का मज़ाक उड़ाते थे। उन्होंने खुलासा किया, “लोग मुझे गालियाँ देते थे – नचनिया, घटिया डांसर। वे कहते थे कि मुझमें कोई शर्म नहीं, कोई इज्जत नहीं, मैं बस दूसरों के बनाए गानों पर नाचती हूँ। मैंने यह सब सुना है।”

जब उन्होंने एक पारंपरिक रागिनी गाना गाया तो हालात और बिगड़ गए। हालाँकि कई कलाकारों ने इसे पहले भी गाया था, सपना पर एक समुदाय के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए एससी/एसटी एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। वह ज़ोर देकर कहती हैं कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था और उन्हें सिर्फ़ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उस समय उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी।

15 दिन तक छिपना

प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी कि सपना की माँ को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी। सपना ने याद करते हुए कहा, “लोगों ने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया, और सबसे बुरी बात यह थी कि मेरी माँ मदद की भीख माँगती रहीं जबकि दूसरे उनका मज़ाक उड़ा रहे थे। उन्होंने मुझे 15 दिनों तक एक कमरे में छिपाकर रखा ताकि कोई मुझे ले न सके।”

अपनी जान लेने की कोशिश

लगातार अपमान और मानसिक प्रताड़ना ने सपना को हद से ज़्यादा परेशान कर दिया। “अपने बारे में ऐसी गंदी बातें सुनकर मुझे घुटन महसूस होने लगी। मुझे लगा कि मौत ही इससे बचने का एकमात्र रास्ता है। मैंने ढेर सारी नींद की गोलियाँ खा लीं,” उन्होंने कबूल किया।

सपना सात दिनों तक बेहोश रहीं। जब उन्हें आखिरकार होश आया और उन्होंने अपनी माँ को अपने पास देखा, तो उन्हें अपने किए की गंभीरता का एहसास हुआ। “तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मुझे उससे लड़ना ही होगा,” उसने दृढ़ता से कहा।

दर्द से ताकत तक

सपना की कहानी समाज में महिला कलाकारों के साथ होने वाले क्रूर न्याय की याद दिलाती है। एक नर्तकी के रूप में मज़ाक उड़ाए जाने से लेकर खुद पर हुए हमले से बचने तक, उसने अपने ज़ख्मों को ताकत में बदल दिया है। आज, वह न केवल अपने नृत्य से, बल्कि अपनी दृढ़ता से भी लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है।

