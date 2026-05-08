Sapna Choudhary के धमाकेदार ठुमकों ने फिर जीता फैंस का दिल, वीडियो पर टूट पड़े लोग

Haryanvi Dance Viral Video : हरियाणवी सिनेमा की सबसे बेहतरीन डांसर। इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, और सबका दिल जीत रही हैं। जब भी सपना चौधरी स्टेज पर आती हैं, तो दिलों की धड़कनें बढ़ा देती हैं; सच में, उनका नाम सुनते ही दर्शकों में जोश भर जाता है।



लोग उनकी एक झलक पाने के लिए दूर-दूर से आते हैं। हरियाणवी गाने “आँखों का यो काजल” पर उनकी परफॉर्मेंस आजकल सभी को दीवाना बना रही है; इस वीडियो में, उनका मनमोहक चार्म और करिश्मा इतने शांत लोगों को भी हैरान कर देने के लिए काफी है।

जब भी यह डांसर स्टेज पर आती हैं, तो उनके चाहने वालों के दिलों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, जो हमेशा उनकी शानदार मौजूदगी देखने के लिए बेताब रहते हैं। अगर आपने अभी तक यह ज़बरदस्त हिट डांस वीडियो नहीं देखा है, तो समझिए आपने कुछ बहुत खास मिस कर दिया है।

सपना चौधरी के सिज़लिंग लुक्स और एनर्जेटिक डांस मूव्स हमेशा से ही सेंसेशन रहे हैं, जिससे यह थ्रोबैक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना तय है। तो, बिना किसी देरी के, यहीं देख लीजिए! सपना चौधरी लगातार वायरल होती रही हैं; उनके इलेक्ट्रिफाइंग डांस मूव्स हमेशा से लोगों के पसंदीदा रहे हैं।

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