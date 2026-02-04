Sapna Choudhary का फूटा गुस्सा! इंफ्लुएंसर अदनान से भिड़ंत, ‘द 50’ में मचा बवाल

Sapna Choudhary: बिग बॉस के बाद, एक और रियलिटी शो तेज़ी से सुर्खियां बटोर रहा है। द 50. शो अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन कंटेस्टेंट्स के बीच टेंशन पहले से ही बहुत ज़्यादा है। हाल ही के एक प्रोमो में पॉपुलर डांसर सपना चौधरी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अदनान शेख के बीच ज़बरदस्त लड़ाई दिखाई गई है, जिससे शो पूरी तरह से जंग का मैदान बन गया है।

सपना और अदनान के बीच लड़ाई किस वजह से हुई?

40 safe cards ke task mein Sapna aur Adnan ka clash, kya dega game ko nayi disha? Dekhiye #The50 ka naya episode, har roz raat 9 baje @JioHotstar par aur 10:30 baje #ColorsTv par pic.twitter.com/vQkvWUEAvY — JioHotstar Reality (@HotstarReality) February 2, 2026

द 50 के लेटेस्ट प्रोमो में, कंटेस्टेंट्स एक ज़रूरी टास्क करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उन्हें गेम में सेफ़्टी के लिए 40 कार्ड इकट्ठा करने हैं। टास्क के दौरान, अदनान को कथित तौर पर दूसरे कंटेस्टेंट्स को कार्ड बांटते हुए देखा गया, जिस पर सपना को बहुत एतराज़ है। जब सपना उसे टोकती है, तो बहस तेज़ी से बढ़ जाती है। कहा जाता है कि अदनान एक अपमानजनक बात कहते हैं, कहते हैं: “तुम एक औरत हो, औरत की तरह बर्ताव करो।”

यह कमेंट तुरंत हद पार कर देता है और सपना को गुस्सा आ जाता है। सपना चौधरी ने अदनान को मारने की धमकी दी गुस्से में सपना अपना आपा खो देती हैं और अदनान को कड़ी चेतावनी देती हैं। गुस्से में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है: “पहले तुम धोखा देते हो, फिर अपनी मर्दानगी दिखाते हो।

अगर मैं तुम्हें बाहर मिली, तो मैं तुम्हें मारूंगी। भाड़ में जाए यह शो।” गंभीर बहस के बाद, सपना को टास्क के बीच में ही बाहर जाते हुए देखा जाता है, जबकि दूसरे कंटेस्टेंट दोनों को अलग करने और स्थिति को शांत करने के लिए दौड़ पड़ते हैं।

रियलिटी चेक: ‘द 50’ कोई आम शो नहीं है

द 50 एक अनोखे और इंटेंस फॉर्मेट में है, जिसमें अलग-अलग बैकग्राउंड के लगभग 50 कंटेस्टेंट शामिल हैं – जिनमें एक्टर, इन्फ्लुएंसर और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी शामिल हैं – सभी हाई-प्रेशर कंडीशन में मुकाबला करते हैं। शो में युविका चौधरी, प्रिंस नरूला, रजत दलाल और करण पटेल जैसे कई मजबूत लाइनअप हैं। यह शो कलर्स टीवी पर आता है और जियो हॉटस्टार पर भी स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है।

सीज़न की शुरुआत में ही गाली-गलौज, पर्सनल कमेंट्स और गुस्से के साथ, ‘द 50’ तेज़ी से साल के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो में से एक बनता जा रहा है। सपना चौधरी के गुस्से वाले रिएक्शन और अदनान शेख के कमेंट्स ने पहले ही ऑनलाइन ज़बरदस्त चर्चा पैदा कर दी है — और यह तो बस शुरुआत है। एक बात साफ़ है: ‘द 50’ में ड्रामा, झड़प और आतिशबाजी पक्की है।