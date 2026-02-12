Sapna Choudhary Viral Hot Dance: हरियाणवी स्टेज पर सपना चौधरी का जलवा, ‘कड़े टोक लग जा’ पर मचाया तहलका

Sapna Choudhary Viral Hot Dance: डांसिंग क्वीन सपना चौधरी के अनगिनत फैंस हैं। कई लोग उन पर लाखों खर्च करने को तैयार हैं, और कई ऐसे भी हैं जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। कई रियलिटी शो में आने और हिट एल्बम गाने देने के बाद, सपना चौधरी का नाम भारत और विदेश दोनों में मशहूर हो गया है।

दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर



डांसर ने अपने करियर की शुरुआत हरियाणवी रागिनी प्रोग्राम से की थी, जहाँ वह अलग-अलग जगहों पर स्टेज पर परफॉर्म करती थीं, जो दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर होता था। लेकिन आज, डांसर ने अपना एक बड़ा नाम बना लिया है। सपना चौधरी कई बॉलीवुड गानों में भी नज़र आ चुकी हैं।

दिलकश खूबसूरती की खूब चर्चा

हाल ही में, वह फिफ्टी शो में भी नज़र आई थीं। इसी बीच, उनका एक पुराना स्टेज डांस वीडियो इन दिनों YouTube पर खूब सर्च किया जा रहा है, जिसमें उनकी दिलकश खूबसूरती की खूब चर्चा हो रही है। हरियाणवी गाने “कड़े टोक लग जा” पर सपना चौधरी के हॉट मूव्स दर्शकों को दीवाना बना रहे हैं।

सपना चौधरी का वायरल डांस

अगर आपने यह नहीं देखा है सपना चौधरी का वायरल डांस परफॉर्मेंस देखा है, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। टाइट आउटफिट में सपना चौधरी के बोल्ड एक्सप्रेशन ने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका दिल जीत लिया है। तो, बिना किसी देरी के, यहां सपना चौधरी का हॉट डांस परफॉर्मेंस देखें, जो इन दिनों इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है।