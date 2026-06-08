Sapna Choudhary Viral Dance: सपना चौधरी के ठुमकों ने लूटी महफिल, डांस देख बुजुर्ग भी बोले- ‘तेरे रेट बढ़ गए’

Sapna Choudhary Viral Dance : हरियाणवी सिंगर इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक डांसर मौजूद हैं जिन्होंने अपने डांस और किलर अदाओं से सभी का दिल जीत लिया है। लेकिन आज भी सपना चौधरी का नाम सबसे पहले आता है। लोग उनका डांस देखने के लिए दूर-दूर से आते हैं। बच्चे हों या बड़े, हर कोई उनकी एक झलक देखकर मदहोश हो जाता है।

सपना चौधरी क जबरदस्त डांस और हॉट मूव्स



ऐसे में अगर आपने उनका यह हिट स्टाइल नहीं देखा है, तो समझ लीजिए कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। हरियाणवी गाने ‘तेरे रेट बढ़ गए’ पर सपना चौधरी के जबरदस्त डांस और हॉट मूव्स ने सभी को दीवाना बना दिया था. जब भी डांसर स्टेज पर आती हैं तो दर्शकों के बीच हंगामा मच जाता है.

पुराने डांस वीडियो सुर्खियों में

डांसर के बोल्ड सीन और डांस हमेशा फैंस पर कहर बरपाते हैं, यही वजह है कि सपना चौधरी एक बार फिर अपने पुराने डांस वीडियो को लेकर सुर्खियों में हैं. सपना चौधरी के इस वायरल हिट डांस वीडियो को लोग यूट्यूब पर कई बार देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है।

ब्लैक टाइट पटियाला सूट में सपना चौधरी अपने हॉट लुक और बेबाक एक्सप्रेशन से सभी का ध्यान खींच रही हैं. अगर आपने यह वायरल वीडियो नहीं देखा है, तो यहां जरूर देखें. सपना चौधरी का लोगों में आज भी काफी क्रेज है।

लोग उनके नाम पर उछल पड़ते हैं, हर कोई उनके डांस प्रोग्राम का बेसब्री से इंतज़ार करता है, ऐसे में आपको सपना चौधरी का यह वायरल हिट डांस वीडियो एक बार ज़रूर देखना चाहिए।