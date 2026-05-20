Sapna Choudhary Veer Sahu Relationship: पति के नाम का टैटू हटाएंगी सपना चौधरी! क्या रिश्ते में आ गई है दरार?

Sapna Choudhary Veer Sahu Relationship: पॉपुलर हरियाणवी स्टार सपना चौधरी की शादी एक्टर-सिंगर वीर साहू से छह साल पहले हुई थी, और कपल के दो बेटे हैं। हालांकि, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सपना के बयानों से उनकी शादी में दिक्कतों की अफवाहें उड़ी हैं।

सपना पति का टैटू हटाना चाहती हैं

इंटरव्यू के दौरान, सपना से उनकी लव मैरिज और पहले किसने प्रपोज़ किया, इसके बारे में पूछा गया। जवाब देते समय वह हैरानी की बात है कि कैजुअल दिखीं और कहा कि उन्हें मुश्किल से याद है क्योंकि “अब छह साल हो गए हैं।”

फिर बातचीत उनके हाथ पर वीर साहू के नाम के टैटू पर आ गई। सभी को हैरान करते हुए, सपना ने तुरंत साफ किया कि वह जल्द ही अपने सभी टैटू हटाने की प्लानिंग कर रही हैं। चूंकि टैटू को अक्सर कपल्स के बीच प्यार का सिंबल माना जाता है, इसलिए उनके बयान ने तुरंत फैंस के बीच अटकलों को हवा दे दी।

“टैटू एक दिक्कत बन रहा है”

इससे पहले कि अफवाहें काबू से बाहर होतीं, सपना ने अपने फैसले के पीछे की डिटेल में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टैटू की वजह से उनके एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में मुश्किलें आने लगी हैं।

एक्ट्रेस के मुताबिक, हाल ही में एक फिल्म शूट के दौरान, टैटू को मेकअप से ढकने में उनके असली चेहरे के मेकअप से कहीं ज़्यादा समय लगा। चूंकि अब वह एक्टिंग पर ज़्यादा सीरियसली फोकस करना चाहती हैं और स्क्रीन पर अलग-अलग किरदार निभाना चाहती हैं, इसलिए टैटू उनकी प्रोफेशनल लाइफ में एक रुकावट बन गया है।

सपना ने मज़ाक में यह भी कहा कि वह पहले से सब कुछ साफ करना चाहती थीं क्योंकि “टैटू गायब होने के बाद लोग कुछ भी कह सकते हैं।”

फैंस उनकी शादी के कमेंट्स को लेकर परेशान

जिस चीज़ ने फैंस का ध्यान और भी खींचा, वह थी सपना का अपनी शादी और पति के बारे में सवालों के जवाब देते समय बेपरवाह रिएक्शन। उनके अजीब तरह से कैज़ुअल टोन ने कई सोशल मीडिया यूजर्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कपल के बीच सच में सब ठीक है।

कुछ फैंस ने तो यह भी अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि क्या एक्ट्रेस अपने बयानों के ज़रिए इनडायरेक्टली अलग होने या तलाक की ओर इशारा कर रही हैं।

एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में बिज़ी

वर्क फ्रंट की बात करें तो, सपना चौधरी जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म मैडम सपना में नज़र आएंगी। वह पहले दोस्ती के साइड इफेक्ट्स, नानू की जानू और वीरे की वेडिंग जैसी फिल्मों में दिख चुकी हैं।