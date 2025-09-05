Sapna Choudhary Dance: नीले सूट में सपना चौधरी ने स्टेज पर मचाई धूम, डांस देख फैंस भी हुए हैरान

Sapna Choudhary Dance, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाणवी डांस की क्वीन सपना चौधरी अपने धमाकेदार डांस से लाखों दिलों पर राज करती हैं। कभी खुले आसमान के नीचे चंद पैसों के लिए परफॉर्म करने वाली सपना अब किसी स्टार से कम नहीं हैं, उनके नाम बड़े-बड़े स्टेज शो और हिट म्यूजिक वीडियो हैं। फिर भी, फैन्स को उनका देसी अंदाज सबसे ज़्यादा पसंद है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है।

पुराना वीडियो वायरल

हाल ही में, सपना का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका जलवा कभी कम नहीं होता। इस क्लिप में, वह नीले सूट में अपने लोकप्रिय गाने पानी छलके 2 पर सहजता से डांस करती नज़र आ रही हैं। अपने लहराते बालों और दमदार एक्सप्रेशन्स के साथ, सपना के देसी ठुमकों ने फैन्स की तुलना तुरंत ही इंटरनेशनल पॉप स्टार शकीरा से कर दी।

सपना के प्रति दीवानगी

सपना के प्रति दीवानगी साफ़ दिखाई दे रही है – वीडियो में दर्जनों नहीं, बल्कि हज़ारों लोग उनके लाइव परफॉर्मेंस को देखने के लिए जमा हुए हैं। उनकी बेजोड़ ऊर्जा और व्यावहारिक स्वभाव उन्हें देश में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली कलाकारों में से एक बनाता है।