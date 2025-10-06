Sapna Choudhary Dance: स्टेज पर फिर मचाया सपना चौधरी ने धमाल, छलिया गाने पर ऐसे मटकाई कमर कि उड़ गए फैंस के होश 

Sapna Choudhary Dance: हरियाणवी संगीत जगत ने कई प्रतिभाशाली डांसर्स देखे हैं, लेकिन सपना चौधरी के आकर्षण, ऊर्जा और दीवानगी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। छोटे शहरों की रागिनी नाइट्स से लेकर बड़े लाइव शो तक, सपना ने सालों तक स्टेज पर राज किया है। 35 साल की उम्र में और दो बच्चों की माँ होने के बावजूद, वह अपने बेजोड़ देसी अंदाज और धमाकेदार डांस मूव्स से छाई रहती हैं।

View this post on Instagram A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary23)

हाल ही में, सपना चौधरी का एक पुराना डांस वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है – और यह इंटरनेट पर धूम मचा रहा है! वीडियो में सपना अपने कातिलाना हाव-भाव और बेजोड़ ऊर्जा से स्टेज पर धूम मचा रही हैं, जिससे एक बार फिर साबित हो रहा है कि वह हरियाणवी डांस की बेताज बादशाह क्यों हैं।

सपना का स्टेज परफॉर्मेंस जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी

वायरल वीडियो में, सपना एक खूबसूरत नारंगी रंग का सूट पहने, खुले बाल और कम मेकअप किए हुए दिखाई दे रही हैं – फिर भी उनका प्राकृतिक निखार और आकर्षण सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। वह लोकप्रिय गाने “छलिया” पर इतनी सहजता से कमर मटकाते हुए थिरकती हैं कि दर्शक पागल हो जाते हैं। उनके बोल्ड एक्सप्रेशन और देसी स्वैग ने उनके परफॉर्मेंस को बिल्कुल अनूठा बना दिया है।

सपना के डांस पर फैन्स दीवाने हो रहे हैं

कमेंट सेक्शन उनके फैन्स के प्यार और फायर इमोजी से भरा पड़ा है। एक यूजर ने लिखा, “सपना, आपके डांस का कोई मुकाबला नहीं!” एक और ने कहा, “आप तो आग हैं!” जबकि तीसरे ने कमेंट किया, “यकीन नहीं होता कि वो दो बच्चों की माँ हैं – उनकी एनर्जी कमाल की है!”