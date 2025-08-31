Sapna Choudhary New Look : स्टेज पर नए लुक में उतरी सपना चौधरी, बालों का कलर देख उड़ गए फैंस के होश

By
Mohit Saini
-
0
74
Sapna Choudhary New Look : स्टेज पर नए लुक में उतरी सपना चौधरी, बालों का कलर देख उड़ गए फैंस के होश
Sapna Choudhary New Look : स्टेज पर नए लुक में उतरी सपना चौधरी,

Sapna Choudhary New Look, (आज समाज), नई दिल्ली: लाखों दिलों की धड़कन कही जाने वाली हरियाणवी सुपरस्टार सपना चौधरी ने एक बार फिर स्टेज पर धूम मचा दी। इस बार बिल्कुल नए और चकाचौंध भरे लुक के साथ। अपने दमदार डांस मूव्स और बेजोड़ स्टेज प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली सपना हमेशा अपने फैन्स को सरप्राइज करने में कामयाब रहती हैं। लेकिन इस खास मौके पर, उन्होंने नए रंगे बालों के साथ स्टेज पर आकर सबको हैरान कर दिया।

नए लुक ने खींचा सबका ध्यान

Sapna Choudhary New Look : स्टेज पर नए लुक में उतरी सपना चौधरी, बालों का कलर देख उड़ गए फैंस के होश

जैसे ही सपना अपने बोल्ड और स्टाइलिश मेकओवर के साथ स्टेज पर आईं, दर्शकों को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। उनके नए लुक ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और फैन्स उनके ग्लैमरस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर दंग रह गए। लोग न सिर्फ़ उनकी खूबसूरती से, बल्कि उनके आत्मविश्वास और अपने नए अवतार को निभाने के तरीके से भी मंत्रमुग्ध हो गए।

धमाकेदार मूव्स से स्टेज पर मचाई धूम

इस मौके पर और भी जादू भरते हुए, सपना ने अपना सदाबहार डांस नंबर “लत लग जागी” पेश किया। जब उन्होंने अपने धमाकेदार मूव्स से स्टेज पर धूम मचा दी, तो दर्शकों ने तालियाँ बजाईं। उनके ट्रेंडी हेयर कलर, खूबसूरत हाव-भाव और ऊर्जावान परफॉर्मेंस ने माहौल को किसी उत्सव जैसा बना दिया।

वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल

इस परफॉर्मेंस के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गए और फैन्स ने कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफों की बाढ़ ला दी। कई लोगों ने उनके लुक को “कातिलाना” कहा, तो कुछ ने ग्लैमर और देसी स्वैग के उनके बेहतरीन मिश्रण की तारीफ़ की।

फैंस के साथ अनोखा रिश्ता

यह कोई छुपी बात नहीं है कि सपना चौधरी का अपने फैन्स के साथ एक अनोखा रिश्ता है। चाहे उनका पारंपरिक हरियाणवी अंदाज़ हो या मॉडर्न ग्लैमर अवतार, वह दिल जीतने में कभी पीछे नहीं रहतीं। और यह परफॉर्मेंस इस बात का एक और उदाहरण है कि वह इतनी लोकप्रियता के साथ क्षेत्रीय मनोरंजन की दुनिया पर राज क्यों कर रही हैं।

 