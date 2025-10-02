Sapna Choudhary Mother Death: सपना चौधरी की मां नीलम का निधन: हरियाणा में शोक की लहर, मशहूर हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि

Sapna Choudhary Mother Death: प्रसिद्ध हरियाणवी गायिका-नर्तक सपना चौधरी की माँ नीलम चौधरी का आज गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। सितंबर 2025 के अंत में, नीलम की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। लगातार इलाज के बावजूद, आज उन्होंने अंतिम सांस ली।

उनके निधन की खबर से पूरे हरियाणा में शोक की लहर दौड़ गई है। कई हस्तियों, दोस्तों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। सपना के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है, क्योंकि उनका अपनी माँ के साथ बेहद करीबी रिश्ता था। दरअसल, अपनी माँ की गंभीर हालत के कारण, सपना ने हाल ही में अपने सभी जन्मदिन समारोह रद्द कर दिए थे।

अपनी माँ के साथ बेहद करीबी रिश्ता

सपना चौधरी अपनी माँ नीलम से बहुत जुड़ी हुई थीं। हाल ही में, उन्हें अपने जन्मदिन के जश्न के लिए नई दिल्ली में आयोजित भव्य लव कुश रामलीला में शामिल होना था, लेकिन नीलम की अचानक तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। नीलम लंबे समय से लिवर की बीमारी से जूझ रही थीं और सितंबर के अंत में उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें गुरुग्राम के आईसीयू में भर्ती होना पड़ा।

माँ ही थीं उनकी सबसे बड़ी ताकत

बहुत कम उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद, सपना का पालन-पोषण उनकी माँ ने अकेले ही किया, जो उनकी सबसे बड़ी सहारा बनीं। हरियाणवी स्टार ने अक्सर अपनी सफलता का श्रेय पूरी तरह से अपनी माँ को दिया है। कई साक्षात्कारों में, सपना ने स्वीकार किया था, “आज मैं जो कुछ भी हूँ, वह केवल अपनी माँ की वजह से हूँ।”

एक मंच कलाकार के रूप में अपने संघर्ष के दिनों में, सपना को भारी आलोचना और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक समय तो वह इतनी व्यथित हो गईं कि उन्होंने आत्महत्या का प्रयास भी किया। हालाँकि, उनकी माँ नीलम ही थीं जो उनके साथ खड़ी रहीं, उन्हें प्रेरित किया और उन्हें फिर से खड़ा होने में मदद की। भावनात्मक मजबूती से लेकर नैतिक मार्गदर्शन तक, नीलम ने सपना के जीवन और करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अपनी माँ के निधन के साथ, सपना चौधरी अपने जीवन के सबसे दुखद क्षणों में से एक का सामना कर रही हैं। इस कठिन समय में प्रशंसक और शुभचिंतक उनके लिए लगातार समर्थन और प्रार्थना कर रहे हैं।