Sapna Choudhary Latest Post: 'हम चंदन जैसे हैं...' वीर साहू संग विवाद के बीच सपना चौधरी का क्रिप्टिक पोस्ट हुआ वायरल

Sapna Choudhary Latest Post: हरियाणवी स्टार और पॉपुलर परफॉर्मर सपना चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार उनकी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं। एक्ट्रेस और डांसर पति वीर साहू के साथ चल रहे कानूनी झगड़े की वजह से सुर्खियों में हैं, और अब एक रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट ने उनके रिश्ते को लेकर अटकलों को और हवा दे दी है।

सपना चौधरी ने रहस्यमयी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की

सपना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक सोचने पर मजबूर करने वाला मैसेज पोस्ट किया जिसने तुरंत उनके फॉलोअर्स का ध्यान खींचा। उनकी पोस्ट में लिखा था: “हमारा स्वभाव चंदन की तरह पवित्र है, इसीलिए सांप हमारे आस-पास आते-जाते रहते हैं।” पोस्ट के साथ एक सांप का इमोजी भी था, जिससे यह फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए और भी दिलचस्प हो गया।

हालांकि सपना ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कई यूज़र्स का मानना ​​है कि यह मैसेज उन पर्सनल मुश्किलों से जुड़ा हो सकता है जिनका वह अभी सामना कर रही हैं। इस वजह से, यह पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है, और फैंस इसके छिपे हुए मतलब को समझने की कोशिश कर रहे हैं।

फैंस ने पोस्ट को उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़ा

पिछले कुछ हफ्तों में, सपना ने कई इनडायरेक्ट और क्रिप्टिक मैसेज ऑनलाइन शेयर किए हैं। हालांकि किसी भी पोस्ट में साफ तौर पर किसी का जिक्र नहीं है, लेकिन कई फॉलोअर्स ने उन्हें उनके पति वीर साहू के साथ चल रहे झगड़े से जोड़ा है।

लेटेस्ट पोस्ट ने एक बार फिर ऑनलाइन चर्चाओं को हवा दे दी है, जिसमें यूज़र्स अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या एक्ट्रेस सिंबॉलिक शब्दों के ज़रिए अपनी भावनाएं ज़ाहिर कर रही थीं। हालांकि, सपना ने यह कन्फर्म नहीं किया है कि यह मैसेज किसके लिए था।

सपना और वीर साहू के बीच लीगल झगड़ा

सपना चौधरी और वीर साहू कपल के बीच लीगल कार्रवाई की खबरें सामने आने के बाद से सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सपना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं।

यह मामला अभी कानूनी तौर पर विचाराधीन है, और केस की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होनी है।

एक शादी जिसने कभी फैंस को हैरान कर दिया था

सपना चौधरी और वीर साहू ने 2020 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी। कुछ समय तक उनकी शादी की कोई खबर नहीं थी, लेकिन जब यह खबर पब्लिक हुई तो कई फैंस हैरान रह गए।

यह कपल दो बेटों, पोरस और शाहवीर के माता-पिता हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चल रहे झगड़े के बीच, सपना फिलहाल अपने बच्चों के साथ अलग रह रही हैं।

सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र

हरियाणा की सबसे मशहूर एंटरटेनर में से एक होने के नाते, सपना की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और वह जो भी पोस्ट शेयर करती हैं, वह तुरंत चर्चा का विषय बन जाती है। उनके लेटेस्ट क्रिप्टिक मैसेज ने एक बार फिर उत्सुकता जगा दी है, जिससे फैंस सोच रहे हैं कि क्या इसका कोई गहरा पर्सनल मतलब है या यह सिर्फ उनके विचारों की झलक है।

अभी के लिए, न तो सपना और न ही वीर साहू ने वायरल पोस्ट के मतलब पर पब्लिकली कोई कमेंट किया है, लेकिन यह निश्चित रूप से उनके फॉलोअर्स के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा वाले टॉपिक्स में से एक बन गया है।