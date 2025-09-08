Sapna Choudhary Latest Dance: सपना चौधरी का अब तक का सबसे बोल्ड डांस, फैन्स हुए दीवाने

Sapna Choudhary Latest Dance, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाणवी डांस की बेमिसाल क्वीन सपना चौधरी अपने फैन्स को मंत्रमुग्ध करने में कभी पीछे नहीं रहतीं। अपनी धमाकेदार स्टेज परफॉर्मेंस के लिए मशहूर सपना ने एक बार फिर इंटरनेट पर धूम मचा दी है – इस बार अपने सबसे बोल्ड डांस वीडियो के साथ, जो अब वायरल हो गया है।

वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी

सपना चौधरी ने सिर्फ़ हरियाणा में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में एक बड़ा फैन बेस बनाया है। उनके डांस वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर छाए रहते हैं और फैन्स उनके परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। फ़िलहाल, उनका एक पुराना स्टेज वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो रहा है।

इस क्लिप में, सपना नीले रंग का सलवार सूट और दुपट्टा पहने, लोकप्रिय हरियाणवी गाने चंडीगढ़ पर ज़ोरदार परफॉर्मेंस देती नज़र आ रही हैं। उनके दमदार मूव्स और बेबाक एक्सप्रेशन्स ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और दर्शकों ने उनकी तारीफ़ में पैसों की बारिश कर दी। इस वीडियो को कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज़ मिल चुके हैं, जिससे एक बार फिर साबित हो गया है कि सपना इतनी मशहूर क्यों हैं।

सपना चौधरी का जादू

यह पहली बार नहीं है जब सपना के किसी पुराने डांस परफॉर्मेंस ने ऑनलाइन धूम मचाई हो। एक दशक से भी ज़्यादा समय से, उन्होंने अपनी बेजोड़ ऊर्जा और आकर्षण से लाखों लोगों के दिलों पर राज किया है। आज भी, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जिससे वे देश की सबसे मशहूर स्टेज परफॉर्मर्स में से एक बन गई हैं।