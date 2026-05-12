Sapna Choudhary Interview: ‘मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला’... सपना चौधरी के बयान ने मचा दी सनसनी

Sapna Choudhary Interview: पॉपुलर हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में प्यार और रिश्तों के बारे में कुछ बहुत ही ईमानदार बातें कहकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है।

अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखने के लिए जानी जाने वाली सपना की इमोशनल बातों ने अब फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उनके और पति वीर साहू के बीच सच में सब ठीक है।

Filmygyan के साथ एक सीधी बातचीत में, सपना ने प्यार को “बेमतलब” बताया और इसे “कंट्रोल और कॉम्प्रोमाइज” का एक रूप भी कहा, जिससे सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए।

उनकी बातों ने तुरंत इस बात के कयासों को हवा दे दी कि उनकी शादी में तनाव हो सकता है, खासकर जब फैंस ने उनके बयानों के पीछे छिपे दर्द को देखा।

रिश्तों के बारे में खुलकर बात करते हुए, सपना ने कहा कि वह वहीं रहती हैं जहां उन्हें पॉजिटिविटी महसूस होती है और जैसे ही नेगेटिविटी उनकी ज़िंदगी में आती है, वह चली जाती हैं। उन्होंने कहा कि यही तरीका उनके सभी पर्सनल रिश्तों पर भी लागू होता है।

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उन्हें अब तक का सबसे सच्चा प्यार सिर्फ उनकी मां से ही मिला है। सपना के अनुसार, एक माँ का प्यार बिना किसी शर्त के, बिना स्वार्थ के और आज़ादी से भरा होता है — ऐसा कुछ जो उन्हें लगता है कि कहीं और नहीं मिल सकता।

उन्होंने इमोशनल होकर बताया कि लोग अक्सर दूसरों को कंट्रोल करने के लिए “प्यार” शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि असली प्यार से इंसान को समझा हुआ, आज़ाद और इमोशनली सुरक्षित महसूस होना चाहिए।

सपना ने लोगों को यह भी सलाह दी कि जब कोई बार-बार कहे कि वह उनसे बहुत “प्यार” करता है तो सावधान रहें।

सबसे ज़्यादा ध्यान सपना ने इस बात पर खींचा कि शादीशुदा होने और दो बच्चे होने के बावजूद, उन्हें अब भी लगता है कि उन्होंने कभी भी अपनी माँ के साथ जैसा प्यार महसूस किया था,

वैसा प्यार उन्हें सच में महसूस नहीं हुआ। उनका दिल दहला देने वाला कन्फेशन तुरंत ऑनलाइन वायरल हो गया, और कई फैंस ने अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने शायद अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलों का इशारा किया है।

सपना चौधरी और वीर साहू ने 2020 में चुपके से शादी कर ली और अब दो बच्चों के माता-पिता हैं। रीजनल फिल्मों और म्यूज़िक वीडियो में एक्टिंग के अलावा, वीर एक प्लेबैक सिंगर, कंपोज़र, लिरिसिस्ट और स्टेज परफॉर्मर के तौर पर भी जाने जाते हैं।

हालांकि सपना या वीर में से किसी ने भी बढ़ती अफवाहों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन एक्ट्रेस के इमोशनल शब्दों ने सोशल मीडिया पर प्यार, शादी और रिश्तों में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को लेकर एक बड़ी बातचीत ज़रूर शुरू कर दी है।