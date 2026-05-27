Sapna Choudhary Husband Reacts on Divorce Rumours: 6 साल की शादी में आई दरार? सपना चौधरी के तलाक की खबरों पर पति वीर साहू ने तोड़ी चुप्पी

Sapna Choudhary Husband Reacts on Divorce Rumours: हरियाणवी डांस सेंसेशन सपना चौधरी सोशल मीडिया पर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियों की अफवाहें फैलने के बाद से सुर्खियों में हैं। ऐसी रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सपना और उनके पति वीर साहू तलाक लेने जा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन काफी चर्चा हुई। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस के अपनी शादी के बारे में अजीब बयान देने के बाद ये अटकलें और तेज हो गईं।

तलाक की अफवाहें इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगीं

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वायरल रिपोर्ट्स के मुताबिक, सपना ने बताया कि शादी के छह साल बाद, कई यादें धुंधली हो गई हैं और अब वह अपने पति के लिए पहले जैसी फीलिंग्स महसूस नहीं करतीं। उनके बयान ने सोशल मीडिया पर तुरंत ध्यान खींचा, जिससे फैंस को लगा कि कपल के बीच सब ठीक नहीं है। इसके तुरंत बाद, सपना चौधरी और वीर साहू के बारे में तलाक की अफवाहें इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगीं।

जहां सपना ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, वहीं उनके पति वीर साहू ने अब अपने अंदाज में चल रही अफवाहों पर रिएक्ट किया है। वीर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक छोटा वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने मज़ाक में कहा, “बोलो मीडिया माता की जय… बहुत बढ़िया है अपना काम, और खींच कर रखो।” हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर तलाक की अफवाहों का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन फैंस ने उनके बयान को उनकी शादी की खबरों से जोड़ दिया।

वीर साहू का यह सीधा जवाब अब फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है। कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके शांत और मज़ाकिया तरीके से हालात को संभालने की तारीफ़ की, जबकि कुछ लोग कपल के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में अंदाज़ा लगाते रहे।

लाइमलाइट से दूर रहने के लिए जाने जाने वाले वीर साहू अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पब्लिक में बहुत कम बोलते हैं। हरियाणा के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट स्टार्स में से एक से शादी करने के बावजूद, उन्होंने हमेशा लो प्रोफाइल बनाए रखा है। सपना चौधरी और वीर साहू की शादी को छह साल हो गए हैं, और उनका रिश्ता अक्सर मीडिया की नज़रों से दूर रहा है, जब तक कि ये हालिया अफवाहें ऑनलाइन सामने नहीं आईं।