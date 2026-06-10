Sapna Choudhary Family Dispute: पति की प्रताड़ना से टूटीं सपना चौधरी, बच्चों संग छोड़ा ससुराल, कोर्ट ने दिया बड़ा सहारा

Sapna Choudhary Family Dispute: अपनी शानदार परफॉर्मेंस और करिश्माई पर्सनैलिटी से लाखों दिलों पर राज करने वाली पॉपुलर हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी, कथित तौर पर अपनी पर्सनल लाइफ में मुश्किल दौर से गुज़र रही हैं। एक्ट्रेस ने अपने पति यशवीर साहू पर घरेलू हिंसा और हैरेसमेंट का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दिल्ली की द्वारका विमेंस कोर्ट ने सपना चौधरी को घरेलू हिंसा से महिलाओं के प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविज़न के तहत अंतरिम सुरक्षा दी है। कोर्ट ने मामले के विचाराधीन रहने तक उनके पति पर सख्त पाबंदियां भी लगाई हैं।

कोर्ट ने सख्त अंतरिम ऑर्डर जारी किया

सपना चौधरी की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट निधि सिंह ने एक्ट्रेस की सेफ्टी और वेल-बीइंग पक्का करने के मकसद से एक अंतरिम ऑर्डर पास किया।

कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, यशवीर साहू को केस में आगे की सुनवाई तक, किसी भी तरह से, जिसमें फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं, सपना चौधरी से कॉन्टैक्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। कोर्ट ने उन्हें उनके घर, काम की जगह, पब्लिक में जाने, प्रमोशनल इवेंट या फिल्म प्रीमियर में जाने से भी रोक दिया है। यह आदेश कानूनी कार्रवाई जारी रहने तक एक टेम्पररी उपाय के तौर पर दिया गया है।

सपना चौधरी ने मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट का आरोप लगाया

अपनी पिटीशन में, सपना ने कथित तौर पर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि शादी के बाद उन्हें लगातार मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा और काफी समय से घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा था।

फाइलिंग के अनुसार, हालात इतने मुश्किल हो गए कि उन्हें अपने बच्चों के साथ अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। वह अभी अपने परिवार के साथ दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रह रही हैं। सपना ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई और कोर्ट को बताया कि उन्हें भविष्य में अपने पति से खतरों का डर है।

फिल्म प्रीमियर को लेकर चिंता जताई गई

सुनवाई के दौरान, सपना चौधरी की वकील, एडवोकेट प्रीति सिंह ने कोर्ट के सामने एक और ज़रूरी मुद्दा उठाया। उन्होंने जज को बताया कि सपना की आने वाली फिल्म मोमाकू का ग्रैंड प्रीमियर 10 जून को होने वाला है, और एक्ट्रेस के इस प्रोजेक्ट के लीड चेहरों में से एक के तौर पर इवेंट में शामिल होने की उम्मीद है।

वकील ने तर्क दिया कि अगर उनके पति पब्लिक इवेंट में शामिल होने या गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं तो वहां गड़बड़ी होने की संभावना है। इस चिंता को गंभीरता से लेते हुए, कोर्ट ने ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए पाबंदियां लगाईं।

कानूनी लड़ाई जारी है

मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, और आने वाले हफ्तों में आगे की सुनवाई होने की उम्मीद है। इस बीच, अंतरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर सपना चौधरी को कुछ समय के लिए राहत देता है क्योंकि वह अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। इस घटनाक्रम ने लोगों का काफी ध्यान खींचा है, और फैंस ने हरियाणवी स्टार के जीवन के इस मुश्किल दौर में उनके लिए सपोर्ट दिखाया है।