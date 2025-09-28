Sapna Choudhary Dance Videos: सपना चौधरी ने बताया कैसे बनीं डांसर, क्यों छिपाना चाहती हैं बच्चों से अपने पुराने डांस वीडियोज

Sapna Choudhary Dance Videos: हरियाणा की डांसिंग क्वीन सपना चौधरी अपनी आने वाली फिल्म ‘मैडम सपना’ से सुर्खियाँ बटोर रही हैं। अपने धमाकेदार स्टेज परफॉर्मेंस और बिग बॉस में अपनी उपस्थिति के लिए मशहूर सपना ने मनोरंजन जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन इस ग्लैमर के पीछे उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा है – जिनमें से कुछ का खुलासा उन्होंने हाल ही में एक बेबाक इंटरव्यू में किया।

स्टेज पर अपमान का सामना

सपना ने बताया कि शुरुआती दिनों में उन्हें अक्सर अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने याद करते हुए बताया कि कैसे उनकी कड़ी मेहनत अक्सर कड़ी आलोचनाओं के कारण कमज़ोर पड़ जाती थी, “लोग कहते थे, ‘वह सिर्फ़ स्टेज पर नाचती है, गाने तो हमारे हैं। इसमें क्या हुनर ​​है?'”

वह कैसे बनीं डांसर

दिलचस्प बात यह है कि सपना ने अपने करियर की शुरुआत एक डांसर के रूप में नहीं, बल्कि एक गायिका के रूप में की थी। उन्होंने बताया कि जब वह रागिनी (एक लोकप्रिय हरियाणवी लोक शैली) गाती थीं, तो कोई और कलाकार उनके गानों पर डांस करता था। लेकिन एक दिन, जब मुख्य डांसर नहीं आई,

तो उनके गुरु ने उन्हें मंच पर आने के लिए प्रेरित किया। पहले तो सपना ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ हामी भर दी, लेकिन इस शर्त पर कि वह सिर्फ़ सूट पहनकर और सिर्फ़ हरियाणवी गानों पर ही परफॉर्म करेंगी। हिट ट्रैक “12 टिक्कड़” पर उनका परफॉर्मेंस देखते ही देखते हिट हो गया और उसी पल से एक डांसर के रूप में उनका सफ़र शुरू हो गया।

वह अपने बच्चों को पुराने डांस वीडियो क्यों नहीं दिखाएँगी

सपना ने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में भी खुलकर बात की और स्वीकार किया कि वह नहीं चाहतीं कि उनके बच्चे उनके पुराने डांस वीडियो देखें। “उस समय, मैं बहुत ऊर्जा के साथ परफॉर्म करती थी, लेकिन बिना किसी सीमा के। कुछ स्टेप्स, अगर एक सीमा के भीतर किए जाएँ, तो बहुत सुंदर लगते थे – लेकिन उससे ज़्यादा, वे अनुचित लगते थे। आज, मैंने अपने मूव्स को संतुलित करना सीख लिया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे उन पुराने परफॉर्मेंस को देखें।”

मैडम सपना: बड़े पर्दे पर उनकी कहानी

सपना चौधरी की ज़िंदगी पर अब “मैडम सपना” नामक एक फिल्म बन रही है, जिसका निर्माण दिग्गज फिल्म निर्माता महेश भट्ट कर रहे हैं। हालांकि कलाकारों और रिलीज की तारीख की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन फिल्म के 2026 में सिनेमाघरों में आने की उम्मीद है, जो दर्शकों को भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंच कलाकारों में से एक के संघर्ष और विजय की झलक पेश करेगी।