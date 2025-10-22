Sapna Choudhary Dance Video: सपना चौधरी का ‘तेरी लत लग जागी’ पर जबरदस्त डांस, स्टेज पर मचा दिया तूफान 

Sapna Choudhary Dance Video: सपना चौधरी हरियाणवी इंडस्ट्री की क्वीन मानी जाती हैं और फैन्स उन्हें देखने के लिए बेताब रहते हैं। दिन हो या रात, उनके डांस के दीवाने दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। जब भी वह परफॉर्म करती हैं, तो दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सपना चौधरी बेमिसाल हैं।

हरियाणा इंडस्ट्री में सुनीता बेबी, गोरी नागोरी और सुनीता बेबी जैसी क्वीन्स तो हैं, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। अपने डांस से अपनी अलग पहचान बनाने वाली सपना चौधरी ने गांव-देहात से लेकर शहरों तक खूब लाइक्स बटोरे हैं। इसी बीच, सपना चौधरी का एक और डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। दिवाली के मौके पर यह गाना और डांस वीडियो खूब देखा जा रहा है। उनके फैन्स बेहद खुश हैं।

सपना चौधरी ने मचाई धूम

हर किसी के दिल की धड़कनें तेज करने वाली हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के लिए दर्शक दीवाने हो जाते हैं। सपना चौधरी ‘तेरी लत लग जागी’ गाने पर पूरे जोश के साथ डांस कर रही हैं। खुले बालों और टाइट सूट में सपना चौधरी बेहद प्यारी लग रही हैं और उनके लाखों प्रशंसक हैं।

हालांकि यह गाना और डांस काफी पुराना है, इसे सात महीने पहले सोनेटेक रागिनी चैनल पर अपलोड किया गया था। वीडियो को 1.5 करोड़ बार देखा जा चुका है। इसे कई चैनलों पर भी खूब देखा गया है।

वायरल वीडियो में एक बूढ़ा आदमी और कुछ लोग साथ में डांस करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग उन पर नोटों की बारिश करते दिख रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। लोग वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

लोग डांस पर कमेंट कर रहे हैं

सपना चौधरी का डांस बच्चों और बड़ों, दोनों का दिल जीत रहा है और उनके फैन्स भी उनके साथ डांस कर रहे हैं। यह डांस वीडियो 3 मिनट 25 सेकंड का बताया जा रहा है। अब तक करीब 300 लोग इस वीडियो पर कमेंट कर चुके हैं।

एक यूजर ने लिखा कि लोग सपना चौधरी की वजह से हरियाणवी इंडस्ट्री को पसंद करते हैं। इसी तरह एक और यूजर ने लिखा कि सपना जैसी कोई और डांसर अभी तक इस इंडस्ट्री में नहीं आई है।