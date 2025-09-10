Sapna Choudhary Dance : पतली कमर पर लटके-झटके! सपना चौधरी के डांस ने उड़ाए होश

Sapna Choudhary Dance, आज समाज, नई दिल्ली: हरियाणवी सुपरस्टार सपना चौधरी इंटरनेट पर छाई रहती हैं। चाहे उनके पुराने परफॉर्मेंस हों या नए अपलोड, उनके डांस वीडियो इंटरनेट पर धूम मचाते रहते हैं। फैन्स उनके डांस मूव्स के इतने दीवाने हैं कि बार-बार उनके वीडियो देखते रहते हैं।

काफी समय तक उनके पुराने वीडियो, जिनमें वो स्लिम दिख रही थीं और कमाल की फुर्ती के साथ डांस कर रही थीं, फैन्स के पसंदीदा रहे। हालाँकि, माँ बनने के बाद सपना का वज़न बढ़ गया और उन्हें इसके लिए ट्रोल भी किया गया।

सपना की शानदार वापसी

लेकिन अब, सपना ने अपने आलोचकों का मुँह बंद करते हुए शानदार वापसी की है। उन्होंने अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत की है और अपना वज़न कम किया है। हाल ही में, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक नया डांस वीडियो शेयर किया है, और फैन्स इसके बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे हैं।

अपनी पतली कमर, खूबसूरत अदाएं

इस वीडियो में, सपना काले सूट में खुले बालों में नेहा भसीन के ट्रेंडिंग गाने “जूती मेरी” पर सहजता से डांस करती नज़र आ रही हैं। अपनी पतली कमर, खूबसूरत अदाओं और बेजोड़ ऊर्जा से सपना ने एक बार फिर अपने फैन्स को मंत्रमुग्ध कर दिया है।

लोग कर रहे पूरी तारीफे

कमेंट सेक्शन तारीफों से भर गया। एक यूजर ने लिखा, “वाह, आप जैसा कोई नहीं है।” एक और ने कमेंट किया, “वह इतनी पतली हो गई है—कौन कहेगा कि वह दो बच्चों की माँ है?” एक तीसरे फैन ने लिखा, “अब जब उनकी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, तो ज़ाहिर है, सपना ने अपना लुक बदल लिया है। वह वाकई एक स्टार बन गई हैं!”