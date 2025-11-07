Sapna Choudhary Dance: स्टेज पर सपना चौधरी ने मचाया धमाल, लोट-लोटकर किया ऐसा डांस कि झूम उठा पूरा पंडाल

Sapna Choudhary Dance: हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। कभी चिलचिलाती धूप में स्थानीय रागिनी कार्यक्रमों में जोशीले डांस के लिए जानी जाने वाली सपना चौधरी अब देश की सबसे बड़ी स्टेज परफॉर्मर्स में से एक हैं। भले ही वह अक्सर नए गाने रिलीज़ करती रहती हैं, लेकिन उनके फैन्स आज भी उनके पुराने ज़माने के देसी डांस वीडियो के दीवाने हैं, जो यूट्यूब पर रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं।

सपना चौधरी के स्टेज परफॉर्मेंस ने मचाया धमाल

इस समय सपना का एक पुराना डांस वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह चटक लाल रंग का सूट पहने स्टेज पर धमाकेदार परफॉर्मेंस देती नजर आ रही हैं। एक बार तो वह डांस करते-करते स्टेज पर लेट भी जाती हैं, जिससे भीड़ पागल हो जाती है। उनके जोशीले मूव्स और देसी स्वैग ने पूरे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है।

पूरा कार्यक्रम स्थल खचाखच भरा हुआ है, लोग खड़े होकर उनकी धुनों पर तालियां बजा रहे हैं और नाच रहे हैं। साफ है कि सपना आज भी लाखों दिलों पर राज करती हैं।

सपना का अपने पुराने डांस मूव्स के बारे में ईमानदार बयान

दिलचस्प बात यह है कि सपना चौधरी ने खुद एक बार स्वीकार किया था कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में वह बहुत ही बोल्ड डांस स्टेप्स करती थीं। तब उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये स्टेप्स कितने बोल्ड होते हैं।

अब, दो बच्चों की माँ होने के नाते, सपना कहती हैं कि वह इस तरह से परफॉर्म करना चाहती हैं जो न केवल पुरुषों को, बल्कि महिलाओं और परिवारों को भी पसंद आए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह अपने बच्चों को अपने पुराने डांस वीडियो कभी नहीं दिखाएँगी।

एक छोटे शहर की कलाकार से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी बनने तक का सपना चौधरी का सफ़र किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और दर्शकों के साथ जुड़ाव उन्हें हरियाणवी डांस की निर्विवाद रानी बनाता है।