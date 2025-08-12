Sapna Choudhary Dance: सपना चौधरी का वाला जलवा लौटा, ‘ठेके आली गली’ डांस ने फिर मचाया धमाल

Sapna Choudhary Dance, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाणवी इंडस्ट्री में कई डांसर हुई हैं, लेकिन सपना चौधरी की जगह आज तक कोई नहीं ले पाया है। आज भी डांसर के जलवे का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे ही उनका डांस स्टेज पर आता है, फैन्स के दिलों में गुदगुदी मच जाती है। ऐसे में अगर आप भी सपना चौधरी के फैन्स में से एक हैं, तो आज की यह खबर आपका दिन बना देगी।

सपना चौधरी का वायरल हिट स्टेज डांस

जी हाँ, आज हम आपके लिए सपना चौधरी के कुछ ऐसे ही हिट और बेहतरीन रागिनी प्रोग्राम डांस वीडियो लेकर आए हैं। जिसने आज तक दर्शकों के बीच क्रेज पैदा कर रखा है, उनके डांस के जलवे ने सभी को दीवाना बना दिया है। आप सभी को सपना चौधरी का वायरल हिट स्टेज डांस, “ठेके आली गली घर मेरे यार का” तो याद ही होगा,

जिसने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। लेकिन इतना पुराना डांस वीडियो होने के बाद भी सपना चौधरी का यह डांस एक बार फिर सबकी नींद चुरा रहा है। ऐसे में अगर आपने सपना चौधरी का यह डांस मिस कर दिया है।

डांस देखने के लिए लाखों से भी ज़्यादा लोग उमड़ पड़े

सपना गुलाबी रंग के टाइट सूट में जबरदस्त एक्सप्रेशन्स के साथ स्टेज पर डांस करती नज़र आ रही हैं। उनका डांस देखने के लिए लाखों से भी ज़्यादा लोग उमड़ पड़े हैं।