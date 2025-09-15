Sapna Choudhary Dance: लाल सूट में सपना चौधरी का जबरदस्त डांस, 'हवा कसूती से' पर मचाया ऐसा धमाल कि पब्लिक भी हुई नाचने को मजबूर  

Sapna Choudhary Dance, आज समाज, नई दिल्ली: हरियाणवी संगीत और नृत्य की बेजोड़ रानी सपना चौधरी आज भी देश भर में लाखों दिलों पर राज करती हैं। अपनी शानदार स्टेज प्रेजेंस और कातिलाना डांस मूव्स के लिए मशहूर, उन्होंने एक बार फिर अपने एक वायरल डांस वीडियो से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

हवा कसूती से” पर जबरदस्त परफॉर्म

इस वायरल क्लिप में, सपना लाल रंग के खूबसूरत पारंपरिक सूट में अपने चार्टबस्टर गाने “हवा कसूती से” पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। जैसे ही वह स्टेज पर कदम रखती हैं, भीड़ उनके बेजोड़ जोश के साथ तालियाँ बजाने और नाचने लगती है। उनके बेबाक हाव-भाव, खूबसूरत लेकिन जोशीले मूव्स और देसी आकर्षण दर्शकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

डांस पर गए लाखों व्यूज

हालांकि यह वीडियो नया नहीं है, लेकिन यह सोशल मीडिया पर जबरदस्त लोकप्रियता के साथ फिर से सामने आया है। मूल रूप से 2024 में हरियाणवी मेनिया यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया यह परफॉर्मेंस एक साल के भीतर ही 50 लाख व्यूज पार कर चुका है। प्रशंसक कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफों की बाढ़ ला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “आप तो बिल्कुल आग हैं,” वहीं दूसरे ने कहा, “सपना जैसा कोई न कभी था, न कभी होगा।”

सपना चौधरी का क्रेज बरकरार

यह कहना गलत नहीं होगा कि इंडस्ट्री में इतने सालों बाद भी सपना चौधरी का क्रेज बरकरार है। चाहे पुराने वीडियो हों या नए स्टेज शो, हरियाणवी स्टार अपने परफॉर्म से इंटरनेट पर धूम मचाती रहती हैं।