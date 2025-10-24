Sapna Choudhary Dance: ‘तेरी आंख्या का यो काजल’ पर सपना चौधरी ने मटकाई ऐसी कमर कि फैंस रह गए हैरान

Sapna Choudhary Dance: हरियाणवी डांस की क्वीन सपना चौधरी अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से फैन्स को मंत्रमुग्ध करने में कभी पीछे नहीं रहतीं। हरियाणा से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद, वह पूरे भारत में एक जाना-पहचाना नाम बन गई हैं। उनके आकर्षण और देसी डांस मूव्स ने उन्हें देश की सबसे पसंदीदा परफॉर्मर्स में से एक बना दिया है – इतना कि कभी-कभी पुलिस को भी उनके शो में भारी भीड़ को नियंत्रित करने में मुश्किल होती है।

वीडियो आग की तरह हो रहा वायरल



सपना के नए डांस वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। इस क्लिप में, वह अपने सुपरहिट गाने ‘तेरी आख्या का यो काजल’ पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं, जिसमें उनके बेबाक एक्सप्रेशन और कातिलाना डांस मूव्स दिखाई दे रहे हैं। उनके ऊर्जावान परफॉर्मेंस और खूबसूरत हिप मूव्स ने फैन्स को मंत्रमुग्ध कर दिया है।

फैंस इसे देखना बंद नहीं कर पा रहे हैं!

सपना जिस तरह से ताल पर थिरकती हैं, अपने शरीर के हर अंग को लय और आत्मविश्वास के साथ हिलाती हैं, उसने दर्शकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया है। उनके हाव-भाव, अंदाज़ और बेजोड़ ऊर्जा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह हरियाणा की निर्विवाद डांसिंग दिवा क्यों हैं।

गाँव के मंचों से बॉलीवुड की प्रसिद्धि तक

सपना ने अपने करियर की शुरुआत स्थानीय गाँव के स्टेज शोज़ से की थी, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद उनका सफ़र हमेशा के लिए बदल गया। हालाँकि वह शो नहीं जीत पाईं, लेकिन इसने उनके लिए बॉलीवुड के दरवाज़े खोल दिए। आज, सपना चौधरी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और सफलता की एक सच्ची प्रतिमूर्ति हैं – जिन्होंने देश भर में लाखों दिल जीते हैं।

