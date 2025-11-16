Sapna Choudhary Dance : सपना चौधरी का घूंघट डांस वीडियो वायरल, स्टेज पर मचा दिया धमाल

By
Mohit Saini
-
0
35
Sapna Choudhary Dance : हरियाणवी सुपरस्टार सपना चौधरी का एक नया डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। वायरल क्लिप में, सपना पारंपरिक घूंघट स्टाइल में स्टेज पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं और उनके देसी अंदाज़ और जोशीले मूव्स ने फैन्स को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया है।

सपना ने अपने देसी लुक से जीता दिल

वीडियो में, सपना एक शानदार सिल्वर सूट-सलवार में दिखाई दे रही हैं। जैसे ही वह स्टेज पर कदम रखती हैं, भारी भीड़ ज़ोरदार जयकारों और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करती है। उनके हर डांस मूव में स्टाइल, ग्रेस और खास हरियाणवी स्वैग झलकता है।

‘घूंघट डांस’ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया

उनके खास घूंघट स्टाइल स्टेप्स ने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सपना का आत्मविश्वास और स्टेज पर उनकी पूरी ऊर्जा एक बार फिर साबित करती है कि वह वाकई हरियाणवी डांस की क्वीन हैं।

10.6 करोड़ व्यूज़ और गिनती जारी

यह वायरल वीडियो देसी गीत यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था और अब तक 10.6 करोड़ व्यूज़ पार कर चुका है। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है और यूजर्स इसे लगातार शेयर और लाइक कर रहे हैं।

फैंस कमेंट सेक्शन में इसे सपना का अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस बता रहे हैं। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि सपना के असली टैलेंट और स्टेज पर उनकी दमदार उपस्थिति के आगे आज के फिल्मी डांसर भी फीके लगते हैं।

