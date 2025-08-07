Sapna Choudhary Dance: लाड पिया के पर सपना चौधरी का धमाकेदार डांस, वीडियो ने इंटरनेट  पर मचाई धूम 

Sapna Choudhary Dance (आज समाज) नई दिल्ली: हरियाणा के एक छोटे से मंच से लेकर देश-विदेश के बड़े मंचों तक, सपना चौधरी का सफ़र किसी फ़िल्मी कहानी से कम नहीं है। एक ज़माना था जब उनके डांस शोज़ में लाखों की भीड़ उमड़ती थी और आज भी उनके पुराने गाने बजते ही लोग नाचने लगते हैं। सपना चौधरी सिर्फ़ एक डांसर नहीं,

बल्कि एक ऐसा नाम हैं जिसने हरियाणवी डांस को एक नई पहचान दी है। उनके गानों का क्रेज़ इतना है कि उनके वीडियो कई बॉलीवुड गानों से भी ज़्यादा देखे जाते हैं। उनके डांस वीडियो पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज़ इस बात का सबूत हैं कि सपना का जोश और देसी अंदाज़ आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है।

जब सपना ने “लाड पिया के” गाने से लगाई थी आग

हाल ही में सपना चौधरी का एक पुराना डांस वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से छाया हुआ है। इस वीडियो में वह गुलाबी सूट और पीले दुपट्टे में अपने खास अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं। उनके डांस मूव्स इतने दमदार और चुस्त हैं कि उन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

करियर को नई ऊंचाई

इस गाने, ‘लाड पिया के’ ने सपना और उनके करियर को नई ऊंचाई दी। इस गाने के ओरिजिनल वीडियो में सपना के साथ प्रदीप बूरा नजर आए थे और दोनों की केमिस्ट्री ने गाने को और भी खूबसूरत बना दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो को यूट्यूब पर 649 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

यह आंकड़ा बताता है कि उस समय इस गाने ने इंटरनेट पर कितना धमाल मचाया था। सपना के देसी स्वैग और दमदार डांस ने उन्हें ‘डांसिंग क्वीन’ का खिताब दिलाया। आज भी उनके पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं और फैन्स उन्हें बार-बार देखकर वही उत्साह महसूस करते हैं।