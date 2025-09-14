Sapna Choudhary Dance: लेट-नाइट शो में सपना चौधरी का धमाकेदार डांस, भीड़ हुई बेकाबू

आज समाज, नई दिल्ली: Sapna Choudhary Dance: जब भी सपना चौधरी का नाम आता है, एक बात तुरंत दिमाग में आती है – उनकी बेजोड़ स्टेज प्रेजेंस और दमदार डांस परफॉर्मेंस। हरियाणवी संगीत प्रेमियों के दिलों की धड़कन कही जाने वाली सपना ने बार-बार साबित किया है कि उनका आकर्षण कालातीत है।

वायरल क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल

हाल ही में उनके एक पुराने डांस शो का एक वायरल क्लिप सोशल मीडिया पर फिर से धूम मचा रहा है। इस परफॉर्मेंस में सपना अपने सहज मूव्स, मनमोहक भाव-भंगिमाओं और बेजोड़ ऊर्जा से मंच पर धूम मचाती नजर आ रही हैं। देर रात तक चला यह शो एक जश्न में बदल गया क्योंकि दर्शक उनके साथ तालियाँ बजाते और नाचते हुए खुद को रोक नहीं पाए।

हरियाणवी गाने “लूट लिया हरियाणा” पर परफॉर्म

अपने सादे लेकिन खूबसूरत अंदाज़ में सपना ने सुपरहिट हरियाणवी गाने “लूट लिया हरियाणा” पर परफॉर्म किया। गाने के हर बीट के साथ, उनके स्टेप्स ने जादू बिखेरा और दर्शक उत्साह से झूम उठे।

जिस तरह से उन्होंने आत्मविश्वास और शालीनता के साथ खुद को प्रस्तुत किया, उससे पता चलता है कि वह सिर्फ़ एक डांसर ही नहीं, बल्कि एक सच्ची कलाकार भी हैं जो अपने प्रशंसकों से जुड़ना जानती हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, सपना चौधरी ने मनोरंजन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। छोटे शहरों के शोज़ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने तक, उनका सफ़र प्रेरणादायक रहा है। और आज भी, जब भी उनका कोई पुराना वीडियो सामने आता है, तो वह पहले की तरह ही ताज़ा और मनोरंजक लगता है।