Sapna Choudhary Dance : लाल सूट में सपना चौधरी का कमरतोड़ डांस, स्टेज पर लगी भीड़ की भीड़

Sapna Choudhary Dance, आज समाज, नई दिल्ली: हरियाणवी डांस की बेमिसाल क्वीन सपना चौधरी अपनी धमाकेदार स्टेज परफॉर्मेंस से लाखों दिलों पर राज करती हैं। हरियाणा में तो उनका नाम ही भारी भीड़ खींचने के लिए काफी है। सपना जब भी लाइव परफॉर्म करती हैं,

तो लोग दोगुनी संख्या में जुट जाते हैं इतनी कि बैठने की जगह न होने पर भी फैन्स घंटों उनका डांस देखने के लिए खुशी-खुशी खड़े रहते हैं। कई तो उनके इतने कट्टर प्रशंसक हैं कि उनके डांस की एक झलक पाने के लिए चिलचिलाती धूप में छतों पर चढ़ने से भी नहीं हिचकिचाते।

लाल सूट में सपना चौधरी का जलवा

अपने देसी अंदाज के लिए मशहूर सपना चौधरी का डांस शान और ऊर्जा का बेजोड़ मिश्रण है। समय के साथ, उन्होंने नए जमाने के हरियाणवी गानों पर भी थिरकना शुरू कर दिया है, जिन्हें फैन्स खूब पसंद करते हैं। फिर भी, उनके पुराने गाने आज भी बेजोड़ हैं और लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाए हुए हैं।

हाल ही में, सपना का एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। इस क्लिप में, वह अपने सबसे मशहूर गानों में से एक, “सुथरी से तू” पर परफॉर्म करते हुए एक खूबसूरत लाल सूट पहने नज़र आ रही हैं। उनके दमदार मूव्स और बेजोड़ एक्सप्रेशन दर्शकों को दीवाना बना देते हैं।

सपना के परफॉर्मेंस पर दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैसे प्रशंसक अपने उत्साह को रोक नहीं पाए। कई लोग तो उनके ऊर्जावान डांस को करीब से देखने के लिए स्टेज पर चढ़ गए। दिलचस्प बात यह है कि यह वीडियो नया नहीं है—इसे 9 महीने पहले लोकप्रिय यूट्यूब चैनल हरियाणवी मेनिया पर अपलोड किया गया था।

पुराना होने के बावजूद, यह ट्रेंड कर रहा है और अब तक 14 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। सपना चौधरी का आकर्षण एक बार फिर साबित करता है कि वह सिर्फ़ एक कलाकार ही नहीं, बल्कि हरियाणवी संगीत जगत में एक सनसनी क्यों हैं।