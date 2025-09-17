Sapna Choudhary Dance: सपना चौधरी के ठुमकों ने उड़ाए होश, डांस देखने उमड़ी सिर्फ महिलाओं की भीड़

Sapna Choudhary Dnce, आज समाज, नई दिल्ली: हरियाणवी सुपरस्टार डांसर सपना चौधरी अपने ज़बरदस्त डांस वीडियोज़ से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। अपनी बेजोड़ ऊर्जा और देसी अंदाज़ के लिए जानी जाने वाली सपना की परफॉर्मेंस ने हमेशा ही प्रशंसकों और यहाँ तक कि मशहूर हस्तियों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया है। बचपन से ही वह हरियाणवी लोक नृत्य करती आ रही हैं और आज वह हर प्रतियोगी से मीलों आगे हैं।

दर्शकों में सिर्फ़ महिलाएँ

View this post on Instagram A post shared by Sapna choudhary (@_itssapnachoudhary)

हालांकि उनके वीडियो आमतौर पर बड़ी संख्या में पुरुष दर्शकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन सपना का एक पुराना वीडियो अब बिल्कुल अलग वजह से वायरल हो रहा है।

इस क्लिप में, सपना एक रागिनी कार्यक्रम में सफ़ेद पारंपरिक सूट में हरियाणवी गाने पर ज़ोरदार डांस करती नज़र आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि पुरुषों की बजाय, भीड़ लगभग पूरी तरह से महिलाओं से भरी हुई है जो उनके प्रदर्शन का आनंद ले रही हैं।

प्रशंसक तारीफ़ करते नहीं थक रहे

वीडियो देखने के बाद प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में बाढ़ ला दी। एक यूजर ने लिखा, “सपना चौधरी ने स्टेज पर आग लगा दी!” जबकि दूसरे ने टिप्पणी की, “आपका आकर्षण अभी भी अपराजेय है।” वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सपना हरियाणवी डांस की निर्विवाद रानी क्यों बनी हुई हैं।