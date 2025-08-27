Sapna Choudhary Dance, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाणवी डांस की बेमिसाल क्वीन सपना चौधरी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश भर में लाखों लोग उन्हें क्यों पसंद करते हैं। अपनी दमदार स्टेज प्रेजेंस और ज़बरदस्त एनर्जी के लिए मशहूर सपना के हिट गाने “बदली बदली लागे” पर उनके नए डांस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

ठुमकों से मंच पर लगा दिए चार चाँद

नीले रंग का पारंपरिक सूट पहने सपना ने अपने कातिलाना हाव-भाव, मनमोहक मुस्कान और अपने खास ठुमकों से मंच पर चार चाँद लगा दिए। जिस तरह से उन्होंने गाने की धुनों के साथ अपने मूव्स को सिंक्रोनाइज़ किया, उसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही वह मंच पर आईं, दर्शकों ने तालियाँ और सीटियाँ बजाना शुरू कर दिया और उनके परफॉर्मेंस के अंत तक पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

सोशल मीडिया पर खूब वायरल

उनके परफॉर्मेंस का वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर खूब वायरल हो रहा है। प्रशंसक कमेंट सेक्शन में “सपना स्टेज पर पटाखा हैं”, “उनकी ऊर्जा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता”, और “वह हरियाणवी संगीत जगत की असली रानी हैं” जैसी तारीफों से भर रहे हैं। कुछ ही घंटों में, इस क्लिप को हज़ारों लाइक्स, व्यूज़ और शेयर मिल गए, जिससे यह क्षेत्रीय मनोरंजन की दुनिया में नवीनतम सनसनी बन गई।

इस परफॉर्मेंस को और भी खास बनाता है सपना का सहज आकर्षण। वह सिर्फ़ डांस ही नहीं करतीं। वह अपने हाव-भावों से एक कहानी बयां करती हैं। चाहे वह एक चंचल पलक हो, एक ज़ोरदार घुमाव हो, या उनके ख़ास हिप मूवमेंट हों, सपना हर बार अपने प्रशंसकों का दिल जीतना बखूबी जानती हैं।

हर बार जीत लेती है दिल

पिछले कुछ वर्षों में, सपना चौधरी ने न केवल हरियाणा में, बल्कि पूरे भारत में एक विशाल प्रशंसक आधार बनाया है। स्थानीय स्टेज शो से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक आइकन बनने तक का उनका सफ़र वाकई प्रेरणादायक है। बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में आने से लेकर लगातार वायरल स्टेज परफॉर्मेंस देने तक, सपना अपने आप में एक ब्रांड बन गई हैं और अब, “बदली बदली लागे” पर अपने नवीनतम वायरल नृत्य के साथ, वह एक बार फिर साबित करती है कि चाहे कितने भी नए कलाकार आएं और जाएं, सपना चौधरी के लिए दीवानगी कभी कम नहीं होगी।