Sapna Choudhary Dance : सपना चौधरी के ठुमकों से थर्राया मैदान, भीड़ के बोझ से गिर पड़ा डोम, मची अफरातफरी

Sapna Choudhary Dance : चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में राष्ट्रीय दशहरा मेले में मशहूर डांसर सपना चौधरी के लाइव परफॉर्मेंस के दौरान अफरा-तफरी मच गई। हरियाणवी सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए हज़ारों प्रशंसक जमा थे, और इसी हड़बड़ी में कई लोग कार्यक्रम स्थल के गुंबदनुमा ढांचे पर चढ़ गए।

अचानक हुए इस हादसे से भगदड़ जैसी स्थिति

जैसे ही भीड़ का भार बढ़ा, गुंबद का एक हिस्सा गिर गया, जिससे मेला स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन अचानक हुए इस हादसे से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिससे आयोजकों और पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी।

डांस के कुछ ही मिनट बाद हुआ हादसा

सपना के जोरदार डांस के कुछ ही मिनट बाद यह हादसा हुआ। भारी भीड़ को नियंत्रित करने में पहले से ही जूझ रहे सुरक्षा अधिकारियों ने सपना चौधरी को उनकी सुरक्षा के लिए तुरंत मंच से उतार दिया। कार्यक्रम अचानक रद्द कर दिया गया, जिससे प्रशंसक निराश हो गए।

हर साल निम्बाहेड़ा दशहरा मेले में भारी संख्या में दर्शक और बेहतरीन कलाकार आते हैं, लेकिन इस घटना ने भीड़ और मंच प्रबंधन में गंभीर खामियों को उजागर किया। दर्शक सपना का प्रदर्शन देखने के लिए उत्साह से आए थे, लेकिन रात अराजकता और निराशा में समाप्त हुई।