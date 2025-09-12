Sapna Choudhary Dance: भरी महफिल में सपना चौधरी का डांस बना विवाद, लोगों ने सुनाई खरी-खोटी

Sapna Choudhary Dance, आज समाज, नई दिल्ली: हरियाणवी डांसर सपना चौधरी हमेशा से अपने जोशीले देसी डांस मूव्स और बेजोड़ स्टेज प्रेज़ेंस के लिए सुर्खियों में रही हैं। उनके गाने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। खासकर सुपरहिट गाना “तेरी आंख्या का यो काजल”। लेकिन इसके अलावा, उनका लगभग हर परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर धूम मचा देता है।

वायरल “अश्लील” डांस वीडियो

इस समय सपना का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर गलत वजहों से वायरल हो रहा है। इस क्लिप में, वह हरे रंग के सूट में खुले बालों के साथ लोकप्रिय गाने “दम दम करती आउंगी” पर जोश से थिरकती नजर आ रही हैं।

हालाँकि उनका डांस हमेशा की तरह तेज़-तर्रार और दमदार था, लेकिन जिस बात ने सभी को चौंका दिया वह यह थी कि उन्होंने हनुमान जन्मोत्सव समारोह के दौरान यह “बोल्ड डांस” किया। इस अनोखे माहौल ने प्रशंसकों और इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया है। कई लोगों ने नाराज़गी जताई और कहा कि यह प्रदर्शन “इस अवसर के लिए अनुपयुक्त” था।

नेटिज़न्स ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी

इस वीडियो पर ऑनलाइन तीखी टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है। एक यूज़र ने लिखा: “यह तो हद हो गई। ऐसे मूव्स करने से पहले कम से कम यह तो देख लो कि तुम कहाँ परफॉर्म कर रही हो।” एक और ने कहा: “बेशक तुम एक बेहतरीन डांसर हो, लेकिन यह इसके लिए सही जगह नहीं है।”

एक तीसरी टिप्पणी में इस प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा गया: “इस तरह का डांस क्लबों में होना चाहिए, किसी धार्मिक समारोह में नहीं। कृपया बैकग्राउंड से हनुमान जी की तस्वीर हटा दें।”

एक बार फिर, सपना चौधरी के स्टेज

परफॉर्मेंस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। कुछ लोग उनकी बेजोड़ एनर्जी की तारीफ़ कर रहे हैं, तो कुछ हद पार करने के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं।