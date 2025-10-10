Sapna Choudhary Dance: ‘लुगाई छोटी’ गाने पर सपना चौधरी का ताबड़तोड़ डांस, ब्लैक सूट में देख लोग हुए दीवाने!

Sapna Choudhary Dance: ‘लुगाई छोटी’ गाने पर सपना चौधरी का ताबड़तोड़ डांस, ब्लैक सूट में देख लोग हुए दीवाने!
Sapna Choudhary Dance: देसी डांस की क्वीन सपना चौधरी एक बार फिर अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं। अपने लेटेस्ट वायरल वीडियो में सपना लोकप्रिय हरियाणवी गाने ‘लुगाई छोटी’ पर थिरकती नजर आ रही हैं। शानदार काले सूट में, उनके कातिलाना मूव्स और बेजोड़ एक्सप्रेशंस ने फैन्स को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया है।

बिग बॉस से देशभर में प्रसिद्धि तक

 

सपना चौधरी आज घर-घर में मशहूर हो चुकी हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि का सफर बिग बॉस 11 में आने के बाद शुरू हुआ। उनके हिट गाने ‘तेरी आंख्या का यो काजल’ ने उन्हें रातोंरात मशहूर बना दिया और उन्हें पूरे भारत में सबसे पसंदीदा कलाकारों में से एक बना दिया। अपने दमदार डांस और भावपूर्ण रागिनी परफॉर्मेंस से, वह हर जगह दिल जीतती रहती हैं।

सपना के डांस पर फैन्स हुए दीवाने

वायरल वीडियो में, सपना के ऊर्जावान डांस स्टेप्स और बेबाक एक्सप्रेशन्स ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। फैन्स सीटियाँ बजाते, तालियाँ बजाते और भीड़ में से सपना का नाम लेते देखे जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में प्यार की बाढ़ आ गई है—एक फैन ने लिखा, “सपना वाकई बेहतरीन हैं!” जबकि दूसरे ने लिखा, “हमारी हरियाणवी क्वीन कभी निराश नहीं करती!

