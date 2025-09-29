Sapna Choudhary Dance: तेरी आंख्या का यो काजल पर सपना चौधरी का जबरदस्त डांस, 7 साल पुराना वीडियो बना इंटरनेट पर सनसनी

Sapna Choudhary Dance: हरियाणवी क्वीन और लोकप्रिय डांसर सपना चौधरी दुनिया भर में लाखों प्रशंसकों के दिलों पर राज करती हैं। अपने ऊर्जावान स्टेज परफॉर्मेंस और दमदार डांस मूव्स के लिए जानी जाने वाली सपना को क्षेत्रीय संगीत की दुनिया में बेजोड़ लोकप्रियता हासिल है। आज भी, उनके पुराने वीडियो अक्सर वायरल होते हैं और दर्शकों का अपार प्यार बटोरते हैं।

सपना चौधरी का वायरल वीडियो

इस समय, सपना चौधरी का एक पुराना डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस क्लिप में, सपना अपने चार्टबस्टर गाने “तेरी आख्या का यो काजल” पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। नीले रंग के पारंपरिक सूट में, सपना अपने आकर्षक हाव-भाव, आकर्षक मूव्स और बेजोड़ ऊर्जा से मंच पर छा जाती हैं। उनका मनमोहक प्रदर्शन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है, लोग ज़ोर-ज़ोर से उनका नाम पुकारते और जयकारे लगाते हैं।

उनका प्रदर्शन देखकर भीड़ पागल हो गई

वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि कैसे दर्शक सपना के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करने से खुद को रोक नहीं पाए। प्रशंसक अपने मोबाइल फोन थामे, इस धमाकेदार डांस के हर पल को कैद करने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। सपना चौधरी का क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि लगभग सात साल पुराना वीडियो होने के बावजूद, यह ट्रेंड कर रहा है और ऑनलाइन भारी संख्या में व्यूज़ बटोर रहा है। इससे साबित होता है कि सपना का आकर्षण और उनकी अदाएँ कितनी सदाबहार हैं।

सपना का सफ़र और स्टारडम

अपने क्षेत्रीय हिट गानों से प्रसिद्धि पाने वाली सपना चौधरी, रियलिटी शो बिग बॉस में भाग लेने के बाद घर-घर में मशहूर हो गईं। तब से, उनके करियर में तेज़ी से उछाल आया है। आज, वह बड़े-बड़े कार्यक्रमों में सुर्खियाँ बटोरती हैं, देश भर में एकल प्रस्तुतियाँ देती हैं, और न केवल हरियाणा में, बल्कि अन्य राज्यों और विदेशों में भी उनके प्रशंसकों की एक बड़ी संख्या है।

प्रशंसक आज भी उनके पुराने गानों को पसंद करते हैं

दिलचस्प बात यह है कि सपना नए-नए कार्यक्रमों में परफॉर्म करती रहती हैं, लेकिन उनके प्रशंसक अक्सर उनके पुराने डांस वीडियो को ज़्यादा प्यार देते हैं। “तेरी आख्या का यो काजल” जैसे गाने आज भी सदाबहार हैं और उनके प्रशंसकों के दिलों में एक खास जगह रखते हैं।

हर बार जब ऐसी कोई क्लिप सामने आती है, तो सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है और सबको याद दिला देता है कि सपना को हरियाणा की डांसिंग क्वीन क्यों कहा जाता है। संक्षेप में, “तेरी आख्या का यो काजल” पर सपना चौधरी का डांस सिर्फ़ एक परफॉर्मेंस नहीं है – यह उनके प्रशंसकों के लिए एक भावना है, जो सालों बाद भी लोगों के दिलों में बसी है।