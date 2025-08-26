Sapna Choudhary Dance: सपना चौधरी के रील बना दे पिया पर शानदार डांस, जीते लाखों दिल 

Sapna Choudhary Dance, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाणवी सुपरस्टार और सोशल मीडिया सेंसेशन सपना चौधरी ने एक बार फिर अपने मनमोहक डांस परफॉर्मेंस से इंटरनेट पर धूम मचा दी है। हरियाणा की डांसिंग क्वीन कही जाने वाली सपना के पूरे भारत में लाखों प्रशंसक हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी लोकप्रियता लाखों में है।

रील बना दे पिया” पर शानदार परफॉर्म

अपने नवीनतम वायरल वीडियो में, सपना ट्रेंडिंग हरियाणवी ट्रैक “रील बना दे पिया” पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। सिंपल लेकिन खूबसूरत पारंपरिक पोशाक पहने, सपना अपने परफॉर्मेंस में अपनी खास ऊर्जा और करिश्मा के साथ आकर्षण और शालीनता बिखेर रही हैं। उनके सहज मूव्स, बेबाक एक्सप्रेशन और दमदार स्टेज प्रेजेंस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके फैन्स उन्हें इतना प्यार क्यों करते हैं।

फॉलोअर्स के बीच बेजोड़ क्रेज़

वीडियो के ऑनलाइन आते ही दर्शकों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। फैन्स कमेंट सेक्शन में उन्हें प्यार बरसाना बंद नहीं कर पा रहे हैं। एक प्रशंसक ने लिखा, “खूबसूरत”, दूसरे ने कहा, “प्यारी”, जबकि कई अन्य ने उन्हें “शानदार”, “खूबसूरत” और “डांस की रानी” कहा। शेयर किए जाने के कुछ ही घंटों में वीडियो को हज़ारों व्यूज़ और लाइक्स मिल रहे हैं, जिससे सपना का उनके फॉलोअर्स के बीच बेजोड़ क्रेज़ और भी बढ़ गया है।

पिछले कुछ वर्षों में, सपना चौधरी ने न केवल हरियाणा में, बल्कि पूरे देश में मनोरंजन जगत में अपनी एक अनूठी जगह बनाई है। भारी भीड़ को आकर्षित करने वाले लाइव स्टेज परफॉर्मेंस से लेकर मिनटों में वायरल होने वाले सोशल मीडिया वीडियो तक, सपना ने अपने दर्शकों से जुड़ने की कला में महारत हासिल कर ली है।

पारंपरिक हरियाणवी वाइब्स को आधुनिक स्पर्श के साथ मिलाने की उनकी क्षमता ही उनके प्रदर्शन को हर बार अलग बनाती है। अपने हर वीडियो के साथ, वह अपने प्रशंसकों को और अधिक देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कराती हैं।