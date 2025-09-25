Sapna Choudhary Dance: सपना चौधरी का 7 साल पुराना डांस Video फिर हुआ वायरल, ठुमकों से आज भी मचाती हैं धमाल

Sapna Choudhary Dance, आज समाज, नई दिल्ली: हरियाणवी डांस की क्वीन सपना चौधरी के देशभर में बेजोड़ प्रशंसक हैं। वह जहां भी परफॉर्म करती हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। आज भी उनका आकर्षण और ऊर्जा इंटरनेट पर धूम मचाती है।

वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल

हाल ही में, सपना का एक पुराना डांस वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है। लगभग 7 साल पुराना यह वीडियो नजफगढ़ के एक गाँव में उनके धमाकेदार स्टेज परफॉर्मेंस को दर्शाता है। गुलाबी कुर्ती और पीले रंग की सलवार पहने सपना हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही हैं और अपनी आकर्षक मुस्कान और आकर्षक अदाओं से प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं।

हरियाणवी गाने “लाड पिया की” पर परफॉर्मेंस

लाइव स्टेज शो यूट्यूब चैनल द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में सपना राजू पंजाबी द्वारा गाए गए लोकप्रिय हरियाणवी गाने “लाड पिया की” पर अपनी ऊर्जावान परफॉर्मेंस से मंच पर धूम मचा रही हैं। उनके बेबाक हाव-भाव, सहज नृत्य शैली और बेजोड़ आत्मविश्वास ने पूरी भीड़ को उनके साथ नाचने पर मजबूर कर दिया।

कमेंट सेक्शन में भी, प्रशंसक उनकी खूबसूरती, ऊर्जा और नृत्य के प्रति स्वाभाविक प्रतिभा की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं। कई लोग इस बात से हैरान हैं कि सपना इतनी कुशलता और कुशलता से कैसे परफॉर्म करती हैं, जिससे साबित होता है कि वह हरियाणवी मनोरंजन जगत की सबसे बड़ी स्टार्स में से एक क्यों बनी हुई हैं।