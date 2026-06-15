Sapna Choudhary Dance : नन्ही डांसर के साथ सपना चौधरी ने स्टेज पर लगाई आग, डांस वीडियो ने जीता दिल

Sapna Choudhary Dance : हरियाणवी इंडस्ट्री की डांसिंग क्वीन सपना चौधरी आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती हैं। जब भी डांसर स्टेज पर आती हैं, तो सबके दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उनके डांस मूव्स और हॉट मूव्स आज भी पसंदीदा हैं। हाल ही में, कुछ डांसर्स की परफॉर्मेंस ने एक बार फिर सभी का मन मोह लिया है।

View this post on Instagram A post shared by Jyoti JSK (@hezal_little_dancer)

उनके डांस मूव्स और खूबसूरती ने सभी को दीवाना बना दिया है। चमकीली साड़ी पहने सपना चौधरी एक इवेंट में एक छोटी बच्ची के साथ डांस करती दिख रही हैं। डांस के वीडियो क्लिप अब ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे हैं। डांसर ने अपने हिट गाने गाकर सनसनी मचा दी है।

View this post on Instagram A post shared by TEAM SAPNA CHOUDHARY (@teamsapna99)

हरियाणवी गाने “तेरी लत लग जाएगी तड़पे ना करें” से लेकर कई दूसरे गानों तक, सपना चौधरी के बेहतरीन डांस देखने को मिले हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके डांस मूव्स और किलर एक्सप्रेशन की तारीफ कर रहे हैं।sa

अगर आपने उनका डांस वीडियो नहीं देखा है, तो आपको यह क्लिप ज़रूर देखनी चाहिए। सपना का डांस देखने के लिए दस लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई है, जो सबको इम्प्रेस कर रहा है। उनके ज़बरदस्त डांस मूव्स देखने के बाद लोग उन पर पैसे लुटा रहे हैं। तो, अगर आपने अभी तक सपना चौधरी का नया डांस वीडियो नहीं देखा है, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। बिना किसी देरी के, आपको यह हिट वीडियो यहाँ ज़रूर देखना चाहिए।