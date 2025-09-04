Sapna Choudhary Dance: सपना चौधरी ने पवन सिंह के साथ स्टेज पर लगाई आग, देख लोग भी लगे नाचने

Sapna Choudhary Dance, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाणवी डांस की क्वीन सपना चौधरी अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीतने में कभी पीछे नहीं रहतीं। उनके वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, और उनके ग्रेस, चार्म और एनर्जी से फैंस मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।

चाहे उनका लेटेस्ट परफॉर्मेंस हो या कोई पुराना स्टेज शो, सपना के डांस क्लिप्स हमेशा ऑनलाइन ट्रेंड करते रहते हैं। फिलहाल, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ उनका एक डांस वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। दोनों की परफॉर्मेंस देख फैंस बार-बार रीप्ले बटन दबा रहे हैं।

सपना चौधरी और पवन सिंह का धमाकेदार परफॉर्मेंस

वायरल वीडियो में सपना चौधरी पीले रंग के लहंगे और गुलाबी ब्लाउज में अपने खास अंदाज और खुले बालों के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। उनके कातिलाना मूव्स फैंस को दीवाना बना रहे हैं, वहीं पवन सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री परफॉर्मेंस में और भी चार चांद लगा रही है। जिस तरह से दोनों एक साथ स्टेप्स और वाइब्स मैच कर रहे हैं, वह दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है।

इंटरनेट पर धूम मचा रहा गाना

यह वीडियो भोजपुरी के हिट गाने “लहंगा लहक जाए” का है, जो दो साल पहले VYRL भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुआ था। आज भी, यह गाना 91 मिलियन व्यूज के साथ लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। सपना चौधरी के धमाकेदार डांस और पवन सिंह की मौजूदगी ने एक बार फिर इंटरनेट पर धूम मचा दी है।