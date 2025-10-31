Sapna Choudhary Dance :‘चंडीगढ़ जावन लगी’ गाने पर सपना चौधरी ने मचाया धमाल, 6 साल पुराना डांस वीडियो अब हुआ सुपर वायरल

Sapna Choudhary Dance : सपना चौधरी का नाम सुनते ही हरियाणवी गानों की धुन और उनके धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस की यादें ताज़ा हो जाती हैं। हाल ही में सपना चौधरी का एक 6 साल पुराना डांस वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से धूम मचा रहा है।

इस वीडियो में सपना ने ऑरेंज पटियाला सूट पहनकर ‘तेरा चढ़ गया रंग कसूता… तू बदली-बदली’ गाने पर ऐसा धमाल मचाया है कि आज भी लोग इसे देखकर तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाते। यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि सपना चौधरी के डांस का जादू कभी पुराना नहीं पड़ता।

सपना चौधरी के इस पुराने वीडियो की क्या खासियत है?

सपना चौधरी के इस वायरल वीडियो में हरियाणवी संगीत और डांस का अनोखा तालमेल देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो की खास बातें, जो सपना चौधरी के डांस को इतना खास बनाती हैं। सपना चौधरी का डांस उनकी जड़ों से जुड़ा है।

उनके हर अंदाज़ में हरियाणवी लोकनृत्य की एक ख़ास झलक देखने को मिलती है, जो दर्शकों को खूब पसंद आती है। यही उनकी प्रस्तुति को प्रामाणिक और दिल को छू लेने वाला बनाता है।

सपना न सिर्फ़ अपने डांस से, बल्कि अपने चेहरे के हाव-भाव से भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। ‘तेरा चढ़ गया रंग कसूता’ में उनका हर हाव-भाव गाने के बोल से बिल्कुल मेल खाता है। यही उनकी अदाकारी का जादू है!

सपना की एनर्जी और डांस मूव्स ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई है। इस वीडियो में भी उनकी परफॉर्मेंस लोगों में जोश भर देती है। मंच पर उनकी मौजूदगी ही माहौल को और भी रोमांचक बना देती है।

क्या कहते हैं प्रशंसक?

इस वीडियो पर प्रशंसकों की प्रतिक्रियाएँ देखकर ही आप समझ जाएँगे कि सपना का जादू कितना गहरा है- “सपना का यह डांस वीडियो बार-बार देखने का मन कर रहा है!”, “हर बार की तरह इस बार भी सपना ने स्टेज पर आग लगा दी।” “उनकी सादगी और डांस मूव्स बेमिसाल हैं।”

क्या यही सपना चौधरी की सफलता का राज़ है?

सपना चौधरी सिर्फ़ एक डांसर नहीं हैं; वह एक ब्रांड बन गई हैं। उनका नाम सुनते ही हरियाणवी धुनों और धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस की तस्वीरें ज़ेहन में आ जाती हैं। उनके गाने और परफॉर्मेंस सिर्फ़ हरियाणा में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में देखे और पसंद किए जाते हैं। यही वजह है कि उनके 6 साल पुराने वीडियो भी वायरल हो जाते हैं और लोग उनकी तारीफ़ करने लगते हैं।

सपना चौधरी का यह वीडियो इस बात का सबूत है कि उनका डांस कभी पुराना नहीं पड़ता। उनका अंदाज़, उनकी एनर्जी और लोगों से जुड़ने का उनका अंदाज़ हर बार फैन्स को मंत्रमुग्ध कर देता है। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है, तो आप सपना के एक बेहतरीन डांस मूव्स से वंचित रह गए हैं।

