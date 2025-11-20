Sapna Choudhary Dance : सपना चौधरी ने हरे सूट में किया ताबड़तोड़ डांस, कातिलाना डांस मूव्स पर फैन्स हुए दीवाने

Sapna Choudhary Dance : हरियाणवी डांस क्वीन सपना चौधरी एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई हैं। उनका लेटेस्ट डांस वीडियो इंस्टाग्राम पर आग की तरह फैल रहा है।

सपना ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक क्लिप शेयर की है जिसमें वह हरियाणवी गाने ‘छलिया’ पर जोरदार परफॉर्मेंस देती नजर आ रही हैं। हरे रंग के खूबसूरत सलवार सूट में वह अपने धमाकेदार डांस मूव्स से स्टेज पर धूम मचा रही हैं।

10 लाख से ज़्यादा व्यूज

View this post on Instagram A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary)

कुछ ही देर में इस वीडियो को 69,728 लाइक्स मिल गए और अब तक 10 लाख से ज़्यादा व्यूज हो चुके हैं। सपना के एक्सप्रेशन, उनके दमदार स्टेप्स और उनके देसी अंदाज ने उनके फैन्स का दिल जीत लिया है।

सबका ध्यान खींचने वाला कैप्शन

सपना ने वीडियो के साथ एक भावुक कैप्शन भी जोड़ा: “छलिया… वो जो आपको प्यार का एहसास दिलाती है, जिसकी छोटी-छोटी शरारतें आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं… वो जिसे आप बिजली कड़कने पर याद करते हैं… जो बारिश में ठंडक लाती है और आपकी ज़िंदगी में सूरज की रोशनी की तरह चमकती है।”

उन्होंने अपने प्रशंसकों से भी आग्रह किया कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास है, तो वे इस गाने पर रील बनाएँ। सपना ने वादा किया कि जो भी रील उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आएगी, उसे वे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करेंगी।

