Sapna Choudhary Dance: सपना चौधरी ने रवि किशन के साथ स्टेज पर लगाए जबरदस्त ठुमकें, वीडियो हो गया वायरल 

Sapna Choudhary Dance, आज समाज, नई दिल्ली: हरियाणवी डांसिंग क्वीन सपना चौधरी सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोरने में कभी पीछे नहीं रहतीं। उनके धमाकेदार डांस मूव्स उन्हें सबसे पसंदीदा कलाकारों में से एक बनाते हैं, जिनके प्रशंसक आम दर्शकों से लेकर बड़ी हस्तियों तक हैं। चाहे उनकी नई रिलीज़ हों या पुरानी परफॉर्मेंस, सपना के वीडियो ऑनलाइन ट्रेंड करते रहते हैं, जिससे साबित होता है कि इंडस्ट्री में अभी तक कोई भी उनकी जगह नहीं ले पाया है।

वायरल वीडियो

सपना चौधरी का एक थ्रोबैक डांस वीडियो एक बार फिर इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। इस बार, वह अकेले परफॉर्म नहीं कर रही हैं।बल्कि भोजपुरी सुपरस्टार और सांसद रवि किशन के साथ मंच साझा कर रही हैं। दोनों की परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जिससे प्रशंसक और साथी हस्तियां भी मंत्रमुग्ध हो गए हैं।

रवि किशन सपना से नज़रें नहीं हटा पा रहे

वीडियो में, सपना हरे रंग का सूट पहने हुए लोकप्रिय गाने “यार तेरा चेतक पे चले” पर ज़ोरदार ठुमके लगा रही हैं। उनके देसी ठुमके दर्शकों को मदहोश कर रहे हैं। वहीं, उनकी ऊर्जा और आकर्षण से मोहित रवि किशन उन्हें प्रशंसा से देखते ही रह जाते हैं। इस वीडियो को अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं और प्रशंसकों के प्यार के साथ यह संख्या बढ़ती ही जा रही है।